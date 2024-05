Servicios públicos, seguridad y educación, los pilares que plantea Paloma Arce

La candidata de Querétaro Seguro al municipio de Querétaro. Paloma Arce (PA), planteó tres ejes como los pilares de su campaña: servicios públicos, seguridad y educación.

Arce platicó con el director de Publimetro Querétaro, Braulio Hernández (BH), a quien le planteó sus propuestas y cómo buscará realzarlas en caso de resultar ganadora en los comicios del 2 de junio.

BH: Ya llevas una semana de campaña, cómo encuentras la calle ¿cómo encuentras a la gente que te dicen?

PA: Mira, yo estoy, estoy muy contenta. Estoy muy satisfecha porque mis campañas siempre han sido caminar hacer recorridos y escuchar la gente, platicar, detenerme platicar con la gente, entonces hoy me he encontrado con con muchísima gente que busca una opción en Querétaro en el tema de los partidos, en el tema político porque no quieren seguir con lo mismo.

Con lo mismo del gobierno actual y y quieren cambiar realmente entonces, hoy con Querétaro seguro, pues he visto que hay muchísima aceptación, que hay mucha gente que quiere candidatos con propuestas reales, con trabajo, que realmente están dispuestos a cambiar las cosas y a trabajar de la mano de la gente, entonces para para mí eso siempre ha representado, pues la cercanía y el que conozcas los problemas reales.

Entonces la gente lo ve, la gente se da cuenta y entonces yo me he encontrado mucho apoyo, mucho respaldo, yo confío en que la gente va a tomar la decisión que es votar porque Querétaro Seguro y en este caso por Paloma Arce para para ser presidenta municipal de Querétaro, porque de verdad que está cansada de de la política que se ha venido haciendo hasta el momento y en donde simplemente pues hay campañas huecas, porque las hemos visto campañas con propuestas muy generales campañas, que no tienen un fondo real y enn donde nada más se quiere proyectar una imagen, que no es vender algo, que realmente son cortinas de humo y que solo buscan posicionarse en el poder sin importarles lo que lo que representa la gente, que es lo más importante en una campaña y por supuesto para el gobierno.

BH: ¡Tu experiencia como diputada, como delegada, te hace estructurar mejor un mensaje para llevárselo a la gente?

PA: Más que el mensaje, me ha hecho estructurar las propuestas que hoy tenemos, que son propuestas que conozco, son temas que conozco desde hace mucho tiempo, que cuando fui diputada local, pues a través de iniciativas las abordé y a través de gestiones que que nos pedían, a través de apoyo con otras instituciones, buscábamos la manera de resolverlas, pero que hoy por hoy, en en una candidatura a la presidencia municipal pues podemos resolver de primera mano a través del municipio y uno de los temas principales y que conozco muy bien, pues es el tema de los servicios públicos en donde vemos que faltan muchísimo muchísimo los servicios públicos en Querétaro en en muchísimas colonias en comunidades que tenemos en el municipio y que muchas veces de verdad se olvidan totalmente de esas comunidades, no tienen drenaje, no tiene luz, no tienen pavimentación y que son parte de la ciudad que son parte de nuestro municipio y que las han ido dejando atrás. Entonces conozco todo eso, todos esos temas desde hace mucho tiempo y por supuesto que a través de de la experiencia que tengo los hemos ido buscando resolver. Entonces hoy por hoy las propuestas están basadas en eso el tema, de los jóvenes y la educación es un tema fundamental, que también podemos abordar desde el municipio en tema de la ciencia y la tecnología que es parte de de las propuestas que tengo hoy en campaña y que es parte fundamental para para lograr avanzar en el tema de seguridad en Querétaro.

BH: En ciencia y tecnología, pocos candidatos se meten porque pocos conocen como entrarle al tema, ¿Qué le propondrías en eso?

PA: Una de las propuestas en el tema de de de de Ciencia y Tecnología, mira cuando cuando yo fui coordinadora de la de la de la Comisión, muchísimos jóvenes que estaban estudiando en ese momento se me acercaban porque tenían proyectos, tenían proyectos que estaban trabajando otra vez de su escuela, a través de investigaciones, pero que no tenían un apoyo para lo que seguía, es decir, tú podrías preparar tu proyecto, investigar, pero el siguiente paso que es desarrollarlo propiamente, pues ya no pueden, o sea, se les atora desde incluso registrarlo, hacer su registro debidamente para que puedan ellos desarrollarlo y que todo cuesta, todo implica dinero y que aunque muchos de ellos ya lo habían trabajado en nuestra escuela, pues una vez que salen de la escuela ya no cuentan con ningún apoyo, entonces una propuesta es que nosotros queremos hacer un concurso de talentos en ciencia y tecnología, de inventores queretanos, que puedan tener los mejores proyectos y que a través del municipio se les pueda apoyar, pero también buscar el apoyo de cámaras empresariales, cámaras de comercio que puedan apoyarlos para que puedan desarrollar y comercializar su producto o lo que estén inventando, que sea redituable porque con eso vamos a generar economía para nuestro municipio y nuestro estado. Que este apoyo que venga de estas cámaras, pues sea que sea gratuito que no les estén pidiendo cosas a cambio, sino que sean una especie de de beca por parte de empresarios y por parte del municipio y por supuesto también para que logren desarrollarlos, eso es muy importante y que además va a generar oportunidades que los alejen del del tema de delincuencia, del tema de drogas, que eso abona a la seguridad para nuestro estado. Entonces todas todas las propuestas que yo tengo van encaminadas a el tema de la seguridad, a ir a la raíz de los problemas de la inseguridad que es la falta de oportunidades, la falta de trabajo, la falta de educación y que todo eso nos puede ayudar

BH: Todas estas propuestas llevan un toque de transformación del partido donde tú estabas, de la de la Cuarta Transformación o es o estás pensando en otra cosa completamente distinta

PA: yo siempre digo que nuestras ideas no pueden cambiar porque te cambias de partido porque te vayas a otro lado. Entonces yo estoy en un partido que afortunadamente me da la oportunidad de seguir siendo quien soy y de seguir haciendo las propuestas, por eso digo que se retoman propuestas que ya teníamos y que hoy podemos podemos realizar desde de desde este nuevo proyecto. Yo siempre voy a hacer una mujer de de izquierda, progresista en donde tenemos que plantearnos cuáles son los problemas reales y para mí un problema real que tenemos en el municipio y en todo el país es el tema de la desigualdad.

Entonces debemos de buscar que los problemas y solucionen desde ese enfoque, buscando igualdad para todas y todos los ciudadanos y generar las mismas condiciones para todos y las mismas oportunidades, entonces para mí ese siempre va a ser mi enfoque, en eso están basadas estas propuestas, en el bienestar de las personas y en general paz social, que es muy importante, entonces los ejes rectores de esta campaña es primero, pues el tema de los de los servicios públicos, que tienen que ampliarse, tienen que que modernizarse, tienen que adaptarse a las necesidades del ácido ciudadanos y tienen que ser servicios públicos de calidad, no podemos estar con servicios públicos que a la primera lluvia, pues ya tienes los baches, ya tienes que poner problemas en las colonias, tienen que ser servicios públicos que realmente funcionen, y además que se hagan de manera transparente totalmente de los recursos. También muy importante, porque el municipio Querétaro tiene un presupuesto muy alto, este año utilizaron el 60% en obras y servicios, pero todo esto tiene que ser totalmente transparente y tiene que ser enfocado para todos y todas, no con objetivos puramente electorales.

Otro de los ejes es el tema de disminuir los índices delictivos en el municipio a través de las propuestas que tenemos, que tienen que ser de raíz, que es el tema de la educación, generar oportunidades, que es otra de las propuestas para los jóvenes que están que quieren ingresar a estudiar a la universidad, hacer una carrera universitaria, pero que tiene un costo el propedéutico, la propuesta es pagar ese propedéutico, son cinco mil pesos que para muchos podrá ser mucho poder hacer poco, pero para muchas familias representa un gasto extraordinario importante que no pueden solventar en su momento porque tienen uno o dos hijos o tres hijos y que es un gasto tras otro.

Entonces iba muy de la mano con otra propuesta que es una escuela de oficios que también que estamos planteando, que que se trabaje en esta en esta propuesta como un como una opción real para que las familias tengan ingresos propios, y que va encaminada y va muy de la mano con una propuesta que presenté, que es fortalecer el tema de los negocios o de los pequeños comercios que tenemos en el municipio a través de los verificadores, los supervisores principales, que el primer año de gestión no se dedique solo a ir a supervisar y cerrar negocios si no estás cumpliendo, sino que se dediquen a capacitar, a dar a conocer la normatividad que tienen que cumplir estos negocios y e ir más allá, hacer un censo de los negocios y ver la manera en cómo podemos apoyarlos y fortalecerlos para que no cierren sus sus locales, sus pequeños comercios como estéticas, mecánicos, carpinteros todos estos pequeños negocios que muchas veces se le ven negra para pagar la renta y luego si como municipio las estás poniendo una serie de trámites que es muy complicado cumplir, pues van a terminar cerrando.

Entonces si te das cuenta, la escuela de oficios van también muy encaminada a que puedas después abrir tu negocio y que vayas de la mano. Todas estas propuestas son partes de los ejes que tenemos, el de los servicios públicos, el de seguridad, el de educación y que podemos estar estar trabajando todo todo el tiempo en todas las propuestas que que vamos a tener porque estoy presentando tres propuestas cada lunes.

BH: De ganar, se cree que le va mejor un municipio si es del mismo partido del que gobierna el Estado ¿cómo está tu relación con el gobernador Kuri?

PA: Yo siempre he creído en el diálogo y en que como servidor público ya no puedes ver colores, tienes que ver por la gente, tienes que buscar que todos los recursos, que todo el trabajo, pues vaya enfocado a la gente.

Yo no creo en el que te tengan que poner el pie o tengas que poner el pie para hacerte quedar mal, porque al final a quien perjudicas es a la gente. Entonces para mí lo principal tendría que ser dialogar para abonar por este tema y yo estoy segura que que se puede lograr y que se puede hacer y más allá de el momento, yo no conozco al gobernador propiamente. Cuando cuando yo estaba en la Legislatura estaba otro gobernador Pancho Domínguez. Pero yo siempre creo que que debes de buscar que el objetivo sea lo primordial y el objetivo va a ser cumplir con la gente, cumplir en los servicios y bueno, además de que la ley también protege, de ninguna manera podría reducir el presupuesto para municipio Querétaro.

Pero si se tiene que buscar ese diálogo y esa apertura y ese trabajo en coordinación, porque además yo siempre lo he hecho así, trabajar de manera coordinada y con la experiencia que tuve en la Semarnat, la verdad es que tuve una muy buena experiencia porque siempre trabajé de manera coordinada con las instituciones del Estado, las estatales que tenían que ver con el tema de medio ambiente y entonces, pues se lograron los objetivos y se logró hacer un muy buen trabajo y no veo porque aquí tendría que ser diferente.

BH: ¿cómo ves a tus contendientes, a los otros candidatos?

PA: Mira, yo por lo menos me he enfocado en tener propuestas, propuestas reales y propuestas muy muy concretas, porque es muy fácil hablar de la generalidad, es decir, tener seguridad tener vialidades, porque eso es lo que ya le toca al municipio, hay que buscar la manera cómo hacerlo. yo estoy trabajando en eso.

Yo propongo que sean campañas de propuestas, que no sean de denostación, de gritos, de críticas de guerra sucia, porque es lo que estamos viendo en redes sociales y hoy te puedo decir que me he dado cuenta que, de otros equipos, de otros candidatos, nos están atacando en redes sociales a través de bots a través de bots, a través de malos comentarios y te das cuenta.

Para mí todo eso es una guerra sucia y debemos de alejarnos de eso, entonces es un llamado a que sean campañas respetuosas, a que sean campañas con propuestas y que sean campañas de trabajo; no hay de otra, si no tienes trabajo detrás, pues cualquier discurso, cualquier recurso económico que tengas, porque si he visto un recurso económico muy fuerte de parte de otros candidatos, pues de nada te sirve porque si no tienes algo de fondo y bases firmes para lo que estás proponiendo, pues la gente se da cuenta y los ciudadanos aquí en Querétaro son muy analíticos y se van a dar cuenta que pues no traes nada de fondo.

Vamos a seguir presentando presentando las propuestas que hoy con Querétaro Seguro estamos muy enfocados a hacer honor al nombre de del partido que es generar de verdad un Querétaro seguro, pero un Querétaro seguro en todos los ámbitos, en tu propiedad, en tu vida, en tu trabajo, en tu salud, en tu escuela, y que todo sea integral y que cuando salgas a las calles que cuando salgas de tu casa, pues estás contento y feliz de lugar en donde vives y que salgas con la seguridad de que pues vas a regresar bien la casa. Entonces estamos buscando que estas propuestas abonen en ese tema, que sea un trabajo coordinado con la gente, porque otra parte fundamental es que yo siempre he creído en que la toma de decisiones de los gobiernos siempre debe ser tomando en cuenta la gente lo que necesita y que realmente le escuches que no hagas cosas que la gente no necesita, que no está pidiendo y que tú crees que son maravillosas, sino que cuando tú las hagas, las hagas de de la mano de ellos.

