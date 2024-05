En Querétaro, 80% de las empresas de seguridad privada no están adheridas a ninguna organización: Guillermo Vega

En Querétaro, el 80% de las empresas de seguridad privada no están adheridas a ninguna organización, aseveró el diputado Guillermo Vega, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en la LX Legislatura local, quien señaló que muchas de ellas no quieren la regulación.

Aunque las empresas agrupadas han emitido su voto a favor para su regulación con la Ley de Seguridad Privada del estado, su padrón es bajo, ya que representan a 120 de 600 empresas, por lo que aún se están buscando los consensos con las empresas que se encuentran dispersas para lograr una ley que garantice la mejor custodia, puesto que las que no han querido el diálogo son las que poseen armamento y vehículos, y que se respaldan con la licencia federal.

En esta revisión se detectó que muchas de estas empresas no se conocían porque no existen ni en el papel, y solo es alguien que lleva la gente, pero que no hay alguien que los represente, pero que en los hechos brinda el servicio.

“¿Qué es lo que ha alentado la ley?, pues que las empresas de seguridad privada, muchas no quieren ser reguladas, y lo que cuesta la ley, afortunadamente en lo operativo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no tiene problemas, ya nos palomeó la ley. Con la Unión hemos trabajado bien, pero hay muchas empresas que no forman parte y que no están adheridas a ninguna organización”.

Estimó que la aplicación de esta ley podría requerirse más de 6 millones para crear el área de inspección y con ello ampliar a 18 personas, las encargadas para la supervisión y acompañamiento de las empresas de seguridad privada.

Esto al reconocer que es un tema que ha costado mucho trabajo para su avance al haber muchos intereses implicados, lo que ocasionó su retraso, ya que se ingresó desde el 22 de junio de 2022.

“No queremos generar un incendio en el estado con estas empresas, y por eso estamos buscando a muchos de ellos. Y en el momento que esta ley se ponga en vigor, lo que no queremos es generar manifestaciones, marchas, sin antes haberles dado a conocer el proyecto”.

Asimismo, acotó que, al estar en medio del proceso electoral, se tiene considerar que se requieren mesas de trabajo, por lo que esta iniciativa se retomaría hasta después de la jornada electoral.

“La realidad es que mientras estemos en las campañas, este tema difícilmente va a avanzar, porque tenemos que recurrir a muchas mesas de trabajo y ahorita siendo totalmente honestos, hay mucha calle y estamos escuchando a los ciudadanos, entonces no veo factible que esta ley se apruebe hasta pasando el 2 de junio”, finalizó.