Candidata del PT asegura que hay hostigamiento a morenistas inconformes con candidatura

La candidata del Partido del Trabajo por la presidencia municipal de El Marqués, Luz Pérez Naranjo, aseveró que al interior de Morena hay hostigamiento hacia militantes que se han manifestado inconformes con su candidato Jorge Lomelí Noriega.

Aunque no precisó nombres o número de personas que enfrentan esta situación, aseguró que le han expresado que están inconformes con la “imposición”, por lo que los convocó a que se sumen a su proyecto político.

“Los compañeros de Morena han sido violentados en algunos temas por no estar de acuerdo con sus imposiciones o candidatos impuestos, entonces nuestros candidatos de Morena han sido violentados por estas situaciones y nosotros hacemos un llamado a que se sumen al proyecto del Partido del Trabajo”.

Enfatizó, que en este municipio solo el PT, es el único partido que sí va por la Cuarta Transformación, por lo que invitó a que quienes han sido señalados, denostados o acusados de trabajar para otros proyectos políticos vean en éste una opción.

“Hemos platicado con ellos y cuando tienen la intención de sumarse a una candidatura de la 4T, de izquierda, y les empiezan a molestar diciendo que están rompiendo la unidad y trabajando con los contrarios”, lamentó al considerar que en Morena y en el PT había personas para una mejor representación en unidad.

Como partido, agregó que defienden el lema de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, algo que consideran no ha cumplido Lomelí Noriega, de quien dijo ha mentido para llegar a Morena, por lo que también llamó a la dirigencia a considerar el trabajo de unidad de las izquierdas y escucha de la militancia para futuros procesos electorales.

En esta misma rueda de prensa, exhortó a que las candidaturas de izquierda que van por la 4T a la presidencia municipal de Querétaro, José María “Chema” Tapia, y Corregidora, Mireya Fernández, se unan para plantear una agenda metropolitana.

“No se ha mencionado este tema, por parte de ninguno de los candidatos, y todos conocemos que hay una agenda metropolitana que no se ha tomado en cuenta y que para 3 municipios es columna vertebral”, dijo.

Seguridad, transporte público, medio ambiente y movilidad son los temas en los que se buscaría una verdadera conexión, ya que si bien hay esta unión territorial no se tienen trabajos coordinados pensando en áreas metropolitanas.