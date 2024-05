Gaspar Trueba busca un cambio de timón para Colón

Gaspar Trueba (GT), candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Colón, se presenta como un político joven que escucha a la ciudadanía. El aspirante compartió con el director de Publimetro Querétaro, Braulio Hernández (BH) su sentir en estos días de campaña y las peticiones que ha recabado en las calles, escuchando a los ciudadanos, quienes dice, quieren un cambio.

BH: ¿Cómo vas con la campaña, cómo te has sentido?

GT: Muy contento, la verdad, muy buena respuesta en las comunidades. Inminente la necesidad de un cambio, la gente está harta de lo mismo, de los mismos que ahora se juntan, pues para querer seguirle haciendo daño al municipio.

BH: ¿Qué has detectado en estos tiempos? Tú eres una persona que tiene experiencia que ya ha caminado la calle, ¿qué te ha dicho la gente ahora en estos tiempos de campaña?

GT: Pues la gente se siente olvidada, siente que hay falta de compromiso por parte de la administración actual y falte cumplimiento sobre todo, se les hicieron se le hizo en su momento la campaña pasada por parte de quien hoy administra 19 propuestas y solamente se cumplió una, entonces tiene esa percepción, el ciudadano está ciscado bien.

Dice que la mula no era arisca, los palos le hicieron y lamentablemente hoy la ciudadanía de Colón está lastimada y nosotros tenemos que hacer ese bálsamo para decirles crean en nosotros, nosotros sí cumplimos

BH: ¿Qué es lo que más le duele a Colón, dónde crees que está de ese punto que va a hacer que la gente te elija a ti y no a otros candidatos?

GT: Bueno, a nosotros nos van a elegir porque saben que nosotros sí cumplimos, que nosotros sí hemos trabajado, que hemos gestionado. Como regidor, presenté más de cinco iniciativas, cosa que nunca había sucedido con un regidor en la administración del Municipio de Colón. Nosotros hicimos diferentes gestiones, jornadas de regional en tu comunidad en las diferentes comunidades gestionamos la llegada de Doctor Vagón, que brindó más de 4 mil consultas médicas a todos los ciudadanos de Colón, esto gracias a Fundación Grupo México, entonces hemos hecho cosas que nunca se habían hecho y que la gente decía que no se iba a poder hacer y nosotros lo logramos, entonces con esa misma calidad moral de que hemos cumplido vamos a ver a los ciudadanos a los ojos y decirles voy a hacer el mejor presidente municipal y ha detenido Colón en historia.

BH: Esta experiencia que tú tienes ya como regidor, en el tema de seguridad, ¿qué le falta?

GT: El tema de seguridad hay que atacarlo desde la raíz, hoy Colón tiene un grave problema de adicciones, el cristal está pudriendo a las 53 comunidades. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a tener el Instituto para Erradicar y Prevenir las Adicciones en el municipio de Colón y que este instituto tenga un presupuesto propio para poder estar apoyando a las familias que tienen algún enfermo o adicto en casa, para poder primero tratarlo y también ese presupuesto, lo vamos a ocupar para prevenir en las escuelas y en las comunidades con diferentes actividades artístico-culturales deportivas, etcétera. El tema es que no haya ocio para que no caigan en adicciones.

BH: ¿El tema de seguridad entonces irían abajo, al tejido social?

GT: Desde luego, y también a la implementación de la tecnología, de vigilancia de primera tecnología, de primera vanguardia y también capacitación a los policías, mayor capacitación a los policías, mayor presencia de la policía en las comunidades y en este caso incremento también de la de la plantilla de la Policía Municipal.

BH: Colón es un municipio industrial, es un municipio que recibe mucha inversión extranjera, el tema del aeropuerto, el tema de los parques industriales, ¿qué planes tienes ahí, qué les puedes decir a los empresarios que ven a Colón como un polo de desarrollo?

GT: Colón es un oasis a la entrada del semidesierto, tenemos el aeropuerto dos vías ferroviarias, 11 parques industriales, entonces tenemos en nuestro municipio la oportunidad de captar mucha más inversión que genere mejores empleos de calidad para los colonenses y sobre todo que sean empresas Triple A, que también tengan el cuidado del medio ambiente porque hoy en Colón hay que cuidar el medio ambiente para no tener problemas que se están teniendo en otros municipios, hay que cuidar el tema del desarrollo urbano y lo más importante que te quiero decir es que hay que generar esa identidad por parte de las empresas con los ciudadanos a través de la responsabilidad social de la industria como un impacto directo a las comunidades del municipio de Colón.

BH: Las tradiciones de Colón a veces pesan más que el desarrollo. La gente busca que se desarrolle el municipio, pero que no se pierdan las tradiciones. ¿Cómo llevar esa parte?

GT: Es muy importante tener ese equilibrio; las traiciones van a seguir siendo tradiciones, vamos a apoyarlas, inclusive vamos a desarrollar el tema del turismo para que se entienda como industria, como la industria que es, para que genere una derrama económica prácticamente para todos los ciudadanos que se dediquen a ese sector entonces, pues en cabecera vamos a tener también festivales, vamos a tener actividades culturales en las comunidades y de esa manera generar que otras personas y otros municipios, inclusive estados o países nos puedan estar visitando

BH: Pareciera o se cree que para que un municipio le vaya bien tiene que ser del mismo partido que gobierna el Estado. ¿Cómo es tu relación con el gobernador en caso de ganar? ¿Cómo llevarías esa relación?

GT: Muy bien, la verdad es que reconozco la capacidad del gobernador Kuri, ha sido un hombre que ha enfrentado los retos como deben de ser, de frente. En ese tema yo me considero a la par que él, a mí me gusta ver a los ojos a los ciudadanos, agarrar el toro por los cuernos y los retos hoy en el municipio y en el estado, pues son muchos y nosotros siempre seremos aliados del señor gobernador.

BH: ¿A los otros candidatos, cómo los ves?

GT: Pues bueno, por un lado, veo a un candidato de la alianza de los mismos de siempre, de la vieja política, los veo, pues que no cumplieron, ya tuvieron la oportunidad y no cumplieron 19 promesas hicieron y solamente concretaron una y las demás, pues ha sido un gobierno de primeras piedras y no de culminaciones de obras.

BH: El partido Movimiento Ciudadano en Colón es un partido nuevo, es un partido que ya tiene su estructura, ¿cómo está recibiendo la gente al partido?

GT: Bueno, el partido pues no es nuevo porque ya lleva unos años, pero en el caso de Colón, es un partido competitivo. Hoy es un partido que, si bien es cierto, no tiene una estructura grandísima en hombres, pero sí hoy en ciudadanos que se sienten identificados con el proyecto y que están dejando todo en la raya al límite para que se den los resultados para tomar protesta el 1 de octubre.