Suma nueva agresión contra periodista en Querétaro

Enrique de León, periodista local, denunció haber sido víctima de agresiones físicas y violaciones a su libertad de expresión cometidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPMQ) y de seguridad privada, quienes le arrebataron su teléfono y le borraron material que documentó durante la cobertura de un homicidio en el Mercado de Abastos.

El reportero relató que fue el pasado sábado 4 de mayo cuando, tras reportarse el delito en la colonia Plazas del Sol, acudió para llevar a cabo su labor periodística. Sin embargo, cuando llegó al punto, un elemento de seguridad privada le arrebató el teléfono celular con el que estaba grabando y comenzó a empujarlo para que se retirara del sitio.

Inmediatamente después, comentó Enrique, se acercaron seis elementos municipales, lo rodearon a modo de intimidación y le exigieron que desbloqueara su teléfono para borrar el material que había documentado.

“Una mujer policía fue quien revisó las fotos y seleccionó los archivos. Como no podía abrir el basurero, una segunda mujer sin uniforme, que creo que era de la fiscalía, me pidió la contraseña de nuevo para borrar desde el basurero. Me pidieron que me identificara y luego me regresaron el celular y me retiré”, dijo.

El periodista contó que, posteriormente, se acercó con otro reportero para acompañarlo. Sin embargo, el mismo elemento de seguridad privada que le arrebató el teléfono se acercó para intentar quitárselo nuevamente cuando comenzó con una transmisión en vivo.

“Me dicen que ‘ya te había dicho que dejaras de grabar y nada más te estás haciendo pendejo’, cosas así. Me empuja, me intenta quitar el teléfono otra vez, le explico que me deje hacer mi trabajo y que solo estoy esperando al compañero, que no puedo dejarlo solo”, sostuvo.

Tras el incidente con el reportero, la SSPMQ emitió un comunicado en el que exhortó “al medio de comunicación, que refiere un presunto mal actuar de policías de esta dependencia, a realizar la denuncia correspondiente ante la Unidad de Asuntos Internos de esta institución”.

Cabe señalar que este caso se suma a otras agresiones cometidas por elementos policiales contra integrantes de la prensa en Querétaro, siendo la más reciente la del 11 de noviembre pasado, cuando Said Muñoz, Tomás García y Manuel Juárez fueron agredidos por policías estatales durante la cobertura de una manifestación de habitantes de El Nabo —quienes también fueron reprendidos—en Paseo de la República.

Por otro lado, con respecto al homicidio, la Fiscalía General del Estado realizó dos cateos, uno en una bodega del Mercado de Abastos y otro en un domicilio del fraccionamiento El Campanario, donde se decomisaron cartuchos útiles, teléfonos celulares y otros indicios para el esclarecimiento del hecho.