Apuesta Jorge Lomelí a elevar el nivel educativo en El Marqués

Jorge Lomelí (JL) busca un cambio para el municipio de El Marqués y propone un ambicioso proyecto de agua, que consiste en municipalizar el servicio. También apuesta por espacios para la recreación de los jóvenes y el apoyo de la administración municipal a través de becas, para elevar el nivel educativo promedio como un incentivo para que las empresas se instalen en la demarcación.

BH: ¿Cómo ves a la gente, como lo sientes, como ves?

JL: El presidente está hecho obras muy importantes, pero sobre todo programas muy interesantes que a la gente le han gustado. La gente está contenta, ha visto en un presidente con un trabajo de honestidad de programas que van a los segmentos más vulnerables. Yo veo un ánimo desbordante hacia Morena y hartazgo de Acción Nacional.

BH: ¿Ves bien posicionada la marca morena en El Marqués?

JL: Superbién, posicionada, va a haber sorpresas

BH: Se puede pensar que está bien posicionada la marca en comunidades, pero hay áreas residenciales muy importantes. ¿Solamente en las comunidades o también en las zonas residenciales está bien posicionada?

JL: Con más intensidad en las comunidades, sin duda y va por estratos socioeconómicos, que van con una intensidad impresionante, de un color vino 100%. Hay fraccionamientos de interés bajo medio, en donde van muy bien y te puedo decir que hay un factor económico fuerte en El Marqués, distribuido en varias colonias, en donde hay un desgaste personal de quién gobierna, con temas como el agua, temas que han lacerado ese sentir De que no hay un gobierno eficiente, y eso nos ayudan a nosotros. Si bien es cierto, Hay un desequilibrio en gustos, me parece que también los personajes y las propuestas pueden cambiar radicalmente su postura.

El tema del agua es muy importante, ya que en Querétaro prácticamente lo estamos importando de una cuenca ajena a nosotros y está dando como resultados políticas en relación a la materia, que me parece que no están favoreciendo a las personas en general en el equilibrio. Hubo una ausencia de lluvia, se ha marcado una base de agua y ha lacerado a las personas. Si lo vemos como una ley que se maneja en relación a que se privatice el agua, antes la CEA era el único organismo a nivel estatal, hoy ya hay organismos operadores de particulares que naturalmente ellos ven el desarrollo de sus intereses propios inmobiliarios.

Esto ha hecho que la demanda de agua se vaya para cumplimentar los programas residenciales, ya que si no tienes agua no vendes. Esto ha desviado un poco el agua de las zonas donde, de por sí, ya había problemas, pero se marcaron demasiado. Esto ha hecho que la población también esté resentida.

BH: ¿Qué les propones?

JL: Es muy sencillo, a mí me parece que un presidente municipal sin duda debe ser un buen negociador, si nosotros comenzamos a operar nuestro propio sistema a través de la Comisión Municipal de Aguas, que es comenzar en el primer año de la administración y no pelearnos, no venimos a pelearnos con nadie, nosotros respetuosos de la ley trataremos de llegar a acuerdos de equilibrio y tratar el agua, porque no estamos tratando el agua, si nosotros tratamos el agua, podemos hacer un intercambio con los que tienen hoy riegos en todas sus zonas, ejidales incluso particulares, y esa agua de pozo, que es agua limpia, hay que llevarla a las zonas.

El 80% de todo el agua que se extrae en Querétaro en los mantos acuíferos y los pozos que aún existen, se va a riego en el campo, entonces no estamos tomando en cuenta que en Querétaro se desperdicia mucha agua, lo que podemos hacer es hacer intercambios y así tendremos un diferencial importante para compensar esa carestía.

El acueducto dos no tardar ya en reventar, estamos hablando de no más de seis años, porque Querétaro sigue creciendo y los manantiales no son eternos. Nosotros estamos trayendo de infiernillo, a 123 km, en los límites de lo que viene hacer Hidalgo y Querétaro.

No se pudo traer de la presa Zimapán como era el proyecto, ahora se hace un proyecto aquí en el batán, pero va a tardar, entonces hay que tratar el agua, yo propongo que sean a través de una comisión municipal de aguas.

BH: ¿Municipalizar el servicio de agua?

JL: Sin duda, y con un carácter propositivo hacia el Estado, propositivo hacia los particulares, por supuesto, en beneficio de los equilibrios de todas las zonas.

BH: Cómo estar en seguridad El Marqués

JL: Es un tema, El recorrido, el tema y solicitud principal es justamente ese, se sienten inseguros, la percepción prácticamente de un 75 80% de inseguridad, no tienen confianza en sus cuerpos policiales, que no están protegidos. El Marqués por muchos años, prácticamente hasta hace poco tenía 42 comunidades, lógicamente todo esto llevaba un equilibrio de confianza, hoy en día hay demasiada gente interna, externa, la población ya se volvió un mestizaje cuando no hay una buena seguridad pública se comienzan a generar delitos de todo orden, obviamente personal, robo a personas, robo a casa habitación en robo a vehículo ha crecido mucho y sobre todo el robo en la carretera 57, que viene desde corregidora por el huachicoleo, que llega hasta San Juan del Río, que hay una presión externa de grupos que obviamente están trabajando esa zona, pero hay demasiado vehículo y se tiene que hacer un trabajo conjunto, aprovechar la tecnología, pero sobre todo el tema de la capacitación de la policía ejercer ese derecho natural de la población a exigir, pero con la tecnología. No soy experto en eso, pero me parece que hoy los que nos están sugiriendo es apostarle mucho a las Cámaras, A las cámaras en patrullas, a las cámaras individuales en puntos estratégicos y nos sugieren utilizar drones, hay mucho robo de ganado, Entonces hay Drones que vigilan en la noche esto me parece que puede ayudar bastante bien.

BH: Los empresarios de El Marqués y en el tema de jóvenes, qué propones

JL: El Marqués es el municipio que más dinero tiene, nosotros tenemos tres veces más que Querétaro, si bien es cierto que su presupuesto es de 7 mil 380 en Querétaro, pero su población es de 1 millón 300 mil habitantes, percápita mente les toca de 4 mil 500, a nosotros nos toca de 15 mil 700, si tenemos esa cantidad, porque no nos hemos desarrollado y hemos crecido, pero no tenemos equipamiento, hablando de jóvenes, no tenemos unidades deportivas, zonas de esparcimiento, becas para jóvenes, no tenemos escuela de talentos, no tenemos una proyección donde vincule a la empresa con los jóvenes que están estudiando. Pretendemos pecar prácticamente a todos, nosotros tenemos un presupuesto muy alto, entonces vamos a hacer que los jóvenes, inclusive, estén becados, tenemos el recurso, ya lo hicimos. El 26% de El Marqués es joven, ahorita el promedio es de segundo de secundaria, de acuerdo a la SEP y ese es el nivel de estudio de El Marqués, tenemos que crecerlo, pero hay que apoyarlos.

Nosotros tenemos municipio con más plantas industriales, qué tenemos que hacer, hablar con los empresarios para vincularnos con los jóvenes, y el municipio también compensar ese estímulo con los empresarios, pero hay que darles espacios y programas.

BH: Se cree que para que un municipio le vaya bien tiene que ser del mismo partido que gobierna el estado ¿cómo es tu relación con el gobernador?, con el que compartirán tres años en caso de ganar

JL: No hemos tenido obviamente comunicación, Él me conoce, fui empresario muchos años antes de político, nos conocemos por Coparmex, él sabe bien que yo sé de él. Me parece que es lo principal para que le vaya bien a Querétaro es ponerse de acuerdo con autoridades olvidarse de los colores, si bien es cierto, los municipios tienen autonomía un presupuesto autorizado, me parece que potencializar proyectos metropolitanos, me parece que tejer muy bien en la parte institucional, Sobre todo en seguridad, en lo que viene hacer la conectividad para empresas, que es muy importante la confianza en el estado en el municipio, tenemos que estar en una muy buena relación. Una vez que se acaban las campañas, Querétaro no tiene colores, no debiera de tener, las campañas los colores son justamente para tratar de que la ciudadanía vea a quien ve mejor para dirigir sus destinos y me parece que en ese sentido nosotros podemos potenciar muy bien temas con el gobierno del Estado para la municipalización del agua como proyectos específicos en la coordinación de seguridad, entonces los cambios son buenos y las alternancias también ayudan a que el que se va quiere regresar y el que se queda quiera hacer mejor las cosas.

BH: En días pasados una militante del partido dijo que no te iba a apoyar.

JL: Primero, no es militante, es simpatizante, es una persona que históricamente va a las contiendas y en aquella ocasión al no verse beneficiada, se fue con Lupita Cárdenas del PRI, hoy cuando yo invito a varios personajes, entre ellos a ellas, pues me dice que sí, pero quería ser regidora, y de repente me habla y me dice, oye, ¿es plurinominal? tú sabes que las plurinominales son cuando se pierde y yo le dije que era mayoría, que no iba de plurinominal y me dijo que no.

BH: Cómo estás con la militancia y qué te dicen tus números

JL: Con la militancia he estado en comunicación, la militancia es la población que va con Morena, es desbordante, yo comencé a trabajar desde el 2016 para Morena, yo renuncié al PAN en el 2015.

En los números estamos bien, hasta noviembre yo tenía 6 puntos abajo, Ahorita estamos 1.5 arriba, entonces significa que hay mucho voto escondido, porque a través de los programas que se les dan están coartando esta voluntad, con listados que están haciendo los del PAN y tiene el temor de perder su beca o de perder su despensa, o su tinaco, paralelamente no están en la cocina no hay agua, pero bajo esas circunstancias muchas gentes dicen que no van a votar por morena, entonces hay un voto escondido, que yo calculo en más del 8 o 10% y vamos a ganar.