Clausuran 7 empresas por descargas ilegales de agua

Al menos 7 empresas de un parque industrial en el municipio de El Marqués fueron sancionadas en las últimas semanas por realizar descargas irregulares de agua contaminada al río Querétaro, informó el secretario de Desarrollo Sustentable del estado, Marco Del Prete.

Luego de que ambientalistas reportaran la presencia de contaminantes en el cuerpo de agua —el cual pasa por los municipios de El Marqués, Querétaro y Corregidora—, el funcionario estatal confirmó que la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano (PEPMADU) detectó descargas irregulares de residuos industriales, provenientes de empresas del Parque Industrial Bernardo Quintana.

Aunque no dio detalles sobre las sanciones, señaló que la mayoría de las empresas fueron clausuradas de forma temporal, mientras que otras recibieron apercibimientos. En ese sentido, precisó que será la Comisión Estatal de Aguas (CEA) la que se encargue de determinar las sanciones correspondientes, las cuales podrían ir desde multas económicas hasta el cierre permanente de operaciones.

“Esto ya ha producido la clausura de 6 o 7 empresas del Parque Industrial Bernardo Quintana ahí en El Marqués, porque habíamos detectado que no solo estaban descargando agua de forma ilegal, o de manera irregular, sino también que no estaban reportando, no estaban al corriente. La instrucción del gobernador es atender que todos los que hacen negocio y generan residuos y emisiones, las procesen de manera adecuada”, dijo.

Del Prete Tercero apuntó que la PEPMADU colabora con la CEA con revisiones periódicas a empresas y plantas industriales, con el fin de detectar prácticas nocivas contra el medio ambiente.

“La industria en general, por procesos naturales, genera muchos residuos, lo que queremos es que esos residuos no lleguen a los rellenos sanitarios, sino que se aprovechen de una manera mucho más propositiva, reduciendo emisiones de CO₂, reduciendo el consumo energético, entre otras”, sostuvo.

Cabe señalar que apenas en abril pasado, vecinos de la colonia Jurica denunciaron haber detectado al menos 30 descargas irregulares de aguas negras en el río Jurica y el dren El Arenal, los cuales convergen con el río Querétaro.