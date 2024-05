Santiago Nieto presenta su 5 de 5 y 8 de 8

El candidato de Morena al Senado, Santiago Nieto Castillo, entregó su declaración 5 de 5 y 8 de 8 ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde aprovechó para integrar documentos en los que se descarta que sea deudor alimentario o que haya incurrido en violencia de género.

A pesar de que esta documentación se entregó al momento del registro de la candidatura, explicó que se trata de una actualización, ello como parte de las obligaciones de transparencia y para refrendar la confianza de la ciudadanía.

Se trata de la declaración patrimonial, de conflicto de intereses, declaración fiscal, declaración de no antecedentes penales y antidoping, a la cual se suma la 8 de 8, que incluye el no haber sido sancionado por delitos de violencia política contra las mujeres, de violencia contra la intimidad sexual y no ser persona alimentaria morosa.

“No aparezco como deudor alimentario moroso y presentó un documento que acredita, de la Ciudad de México, que no tengo registro de deudor alimentario moroso, ya que no hay un documento como tal en el estado de Querétaro”, explicó al precisar que es un área de oportunidad en el ámbito local.

En este marco, dio cuenta que suma 22 denuncias ante el órgano electoral, de las cuales 19 han sido desechadas, así como un procedimiento especial sancionador que se remitió a la Sala Regional Toluca, y en donde se acusan actos anticipados de campaña.

“Esto por haber pedido voto por los 5 boletas electorales por Morena cuando no se había iniciado la campaña electoral”, pero que al no haber persona candidata no haber un proceso electoral no podría proceder dicho procedimiento.

Recordó que entre estos puntos estuvo la impugnación de su registro, lo cual se resolvió en Sala Superior, la cual acreditó su residencia en el estado.

Se dijo listo para el ejercicio de debate, e inclusive apuntó la necesidad de más oportunidades; y adelantó que para el cierre de campaña estaría la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, en donde estarían todas las candidaturas de la 4T pero se está a la espera de definir la fecha.

“Además de ello vamos a tener un cierre en el semidesierto, un cierre en la Sierra y otro en mi casa, San Juan del Río”, finalizó.