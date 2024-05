Gaby Moreno pide votar por los candidatos que encabezan causas sociales

Gaby Moreno (GM), candidata del partido Querétaro Seguro a la presidencia municipal de Corregidora, habló en exclusiva con el director de Publimetro Querétaro, Braulio Hernández (BH), con quien compartió algunas de sus propuestas en materia de seguridad, servicios públicos e igualdad social

BH: ¿Cómo arrancas la campaña, cómo encuentras el municipio?

GM: Para mí es un día más de mi vida diaria, porque yo en Corregidora estoy trabajando diario y para mí no es como arrancar campaña, más bien lo único que ahora traemos son los logotipos y la gente nos ve en calle un poquito más alegres, ahí cantando y bailando y demás, pero yo trabajo diario, entonces para mí la campaña es permanente porque el trabajo se da día con día.

BH: ¿Cómo encuentras las problemáticas, qué es lo que te preocupa más del municipio?

GM: Ayer en Corregidora hice un recorrido desde la última colonia que tenemos, que es la Benito Juárez, que literal ya está en lo más alto de la montaña, ya es el cerro de la cañada más alta de Corregidora y la verdad es que me da muchísima tristeza encontrar tanta marginación, tanto olvido, porque yo siempre les he comentado que Corregidora es un municipio bellísimo, pero ha tenido un crecimiento desmedido por la permisión de las colonias irregulares, que yo más bien creo que los irregulares son las personas que las venden y dejan la problemática a cada familia.

Es una tristeza que la gente no tenga las mismas condiciones que vemos del lado de Tejeda, Puerta Real, Vista Real, creo que Corregidora debe de enfocarse en abatir esas necesidades, ese círculo que se está dando, ese cinturón de marginalidad que se está extendiendo, porque si no Corregidora va a ser un peligro.

BH: Tú has venido trabajando siempre izquierda, primero con el PRD, luego con el PT, con la coalición para apoyar al presidente Andrés Manuel. ¿Te ha costado desligarte de esta marca con lo que ahora estás haciendo con Querétaro Seguro?

GM: Creo que más bien lo único que ha costado es informarle al ciudadano de manera muy rápida es que yo estoy en otra fuerza política, porque realmente estoy acostumbrada a trabajar por los partidos políticos; hice un gran trabajo en el PRD, el PRD después tiene un declive y con Andrés Manuel nos vamos a ayudarlo en el PT, hicimos un gran trabajo y fundamos Morena, fui fundadora de Morena en Querétaro, de hecho la primera asamblea de Morena no la lograron y la segunda asamblea, tu servidora por petición del propio licenciado Andrés Manuel, me pide que colabore en la segunda asamblea para lograr que aquí se llevará a cabo; fuimos fundadores de ese partido y por qué no ser ahora fundadores de un partido local, queretano, humanista, progresista que es Querétaro Seguro además de ser presidido por una mujer.

BH: Cómo van tus números

GM: Están muy bien, no hemos hecho una medición con una empresa, pero en la última medición que tuve yo antes de entrar a campaña, estaba prácticamente en un empate técnico con el candidato del PAN, aunque estamos haciendo el tema de la migración de partido y en eso tenemos que ser conscientes y tener una medición, pero cuál es la mejor medición, la que encuentras cuando tocas la puerta y te sonríen y te abrazan y te aceptan la lona, te dicen que van contigo y tocas la siguiente puerta y también, y ya te están esperando en la siguiente porque escucharon tu música, tu nombre en la bocina. Esa es la mejor medición, la aceptación de la gente.

Como regidora ingresé políticas públicas para los parques industriales, para el crecimiento en el centro. También hemos ingresado políticas públicas para lograr que todo el desarrollo irregular tenga un proceso para la regularización. Ingresé un proyecto para todo lo que fue la subdivisión en Corregidora, que es el único proyecto en la historia del municipio con subdivisión, casi con un apoyo de un 90% de descuento en el pago del derecho a la subdivisión por una propuesta de tu servidora.

Ahora vamos a ingresar políticas públicas para recuperar ese tejido social tan dañado que tenemos en las más de 40 colonias en Corregidora y hacemos proyectos para la zona centro, para el empresariado. Por primera vez en Corregidora vamos a tener una dirección de Desarrollo Territorial.

BH: Tienes experiencia trabajando ya en la administración pública, sabes qué es lo que requiere el municipio, lo has recorrido varias veces, varios años durante diferentes procesos. En el tema de seguridad, Corregidora tiene una posición interesante por ser la frontera con uno de los estados más peligrosos, con una de las ciudades más peligrosas de México. ¿Cómo mantener esa seguridad, cuál sería tu propuesta en el tema de seguridad?

GM: Se tiene que hacer un sistema preventivo, tenemos que impactar en las colonias más pobres para que no dejemos a los jóvenes en manos de la delincuencia y tenemos que hacer un plan de desarrollo integral desde la primera infancia, desde atender a un niño, por eso es que vamos a poner estancias para hijos de madres que trabajan en situación vulnerable, no nada más tenemos que pensar en lo que ya hay y en la delincuencia que se gesta ahorita, sino pensar en que no se siga gestando más y que más ciudadanos tengan esa oportunidad de qué los copte la gente mala, ahí está desde la primera infancia, después tenemos que atender al joven de Corregidora, darles oportunidades de trabajo, un centro de desarrollo integral para mano de obra, que es urgente.

Tenemos que tener lugares donde los jóvenes se puedan también distraer, en lugares de esparcimiento para ellos, proyectos deportivos, tenemos que jalar al joven, por eso es que Gaby Moreno trae un proyecto deportivo en cada una de las colonias, canchas, cualquier lugar donde se puede presentar, tenemos campeones panamericanos, campeones olímpicos, que están diciéndole al joven: sí puedes, aquí tienes otra oportunidad.

Yo he planteado desde el 2018, de una seguridad cuadrante nosotros proponemos una seguridad real en Corregidora, creo que lo podemos lograr, no solamente es el policía cercano, que es un cuadrante en el cual sabremos qué patrulla está, qué cámaras están captando, esa patrulla no puede estar en otro cuadrante, porque si no las tenemos nada más haciendo rondines y el rondín no te trae beneficios, además de trabajar en colaboración con gobierno del Estado, porque nosotros como municipalistas no tenemos la seguridad en nuestras manos, entonces tenemos que trabajar este plan metropolitano, tenemos que volver a activar el plan metropolitano.

Nos faltan patrullas también. Hay una ley muy clara, por cada ciudadano, cuántas patrullas debe haber, y nos hacen falta. Tenemos que trabajar en los niños, los jóvenes y la seguridad de nueva generación en colaboración con el listado para tener un verdadero plan metropolitano de seguridad.

Creo que el 911 ya no está funcionando, debemos tener un número de emergencia municipalizada para que el ciudadano realmente tenga atención. Nos están llegando muchas quejas de qué no se está atendiendo en el 911 como debería ser.

BH: ¿Cuál sería tu prioridad en caso de ganar la alcaldía?

GM: Creo que tenemos que incluir los servicios públicos, después de la seguridad, tenemos que poner especial atención. Yo presido la Comisión de Servicios Públicos, tenemos que hacer un plan integral en el tema de las plantas tratadoras y drenajes en todas nuestras colonias, que están olvidadas. Un plan metropolitano de agua y un plan municipal de agua potable, tenemos que garantizar los servicios de agua potable y trabajar con la CEA y Conagua para recuperar nuestros pozos, la cuenca del Río Lerma qué pasa por Corregidora, recuperar ese río, ponerle mucha atención a los pozos retenedores de agua, limpiar todas nuestras presas para que tengamos realmente abatido problema porque hoy ni los productores del campo, ni ciudadanos, tienen el agua segura, tenemos que recuperar todo ese tema, Corregidora tiene un presupuesto de más de 2 mil millones de pesos al año y por supuesto que nos va a alcanzar para poner atención.

El tema de la basura no está haciendo eficiente, tenemos que implementar el tema de la separación de basura, concientizar al ciudadano y hacer un plan integral para que exista la separación de basura.

Corregidora tiene un gran reto que es no dejarlo caer en materia de infraestructura vial. Tenemos que tener una intercomunicación con Querétaro capital.

BH: ¿Cómo ves a tus contrincantes?

GM: Hay un dicho muy grosero: es que la caballada está flaca. Te lo digo porque no hay experiencia, no hay trabajo territorial, no hay conocimiento de las causas que Corregidora tiene. Cualquiera puede ser candidato, por amigos, por amistades que pueden poner ahí. Hoy las candidaturas se entregaron de esta forma, no se entregaron a las personas que encabezamos causas. Yo soy una candidata que encabeza las causas de la gente.

Yo veo en morena una desbandada del PAN hacia Morena, los candidatos vienen del PAN, no es lo que nosotros queremos para una política social de Cuarta Transformación y progresista, creo que deja mucho que decir y con todo respeto, el candidato del PAN es muy joven, y tiene un tiempo muy grande para aprender y para amar a Corregidora, porque a Gaby Moreno sus raíces la hacen fuerte

BH: ¿Querétaro Seguro si representa la Cuarta Transformación, está en ese mismo canal?

GM: Creo que más que representar a la Cuarta Transformación, representa el verdadero progresismo y también un partido humanista, un partido que puede encabezar las causas de todo el queretano, no podemos ya, encasillarnos en un partido de izquierda y de derecha, tenemos que ser un partido que evolucione a un partido humanista y que de verdad encabeza las causas de la gente, creo que la Cuarta Transformación ya se quedó muy corta para lo que un ciudadano quiere para Querétaro.