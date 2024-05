Apuesta Mireya Fernández por espacios para los jóvenes y por mejores calles

Mireya Fernández (MF), candidata de morena a la presidencia municipal desde Corregidora, habló en exclusiva con el director general de Publimetro Querétaro, Braulio Hernández (BH) sobre las demandas sociales que ha recibido durante los recorridos realizados como parte de su campaña, entre los que destaca el abandono por parte de la actual administración, así como la falta de alternativas para los jóvenes. En esta charla, expuso algunas de sus propuestas para contrarrestar esta situación.

BH: ¿Cómo empiezas la campaña en Corregidora?

MF: Empiezo con todo el ánimo, es más de lo que yo esperaba, estoy muy contenta, estoy muy sorprendida y la verdad es que estamos ante una oportunidad. Tengo el compromiso de darle resultados a mi partido, darle resultados a mi equipo y sobre todo a las y los ciudadanos que confían en este proyecto, porque de verdad estamos ante una gran oportunidad y me toca a mí hacerla realidad.

BH: ¿Cómo encuentras Corregidora?

MF: Corregidora es un municipio que se ha vendido como próspero, creo que los números y los indicadores podrían decirte eso, pero cuando trabajas tú la tierra te das cuenta que no es como lo muestran, hay un Corregidora de mucha desigualdad, hay un Corregidora que es de colonias o seccionales muy atendidos entre comillas, y otra parte de Corregidora que está completamente olvidada, que está completamente desatendida, que no encuentra ningún servicio, las personas de esas comunidades, tal vez lo más interesante y al mismo tiempo preocupante, es que no levantan la voz. Tú vas a sus colonias y están verdaderamente enojados, verdaderamente molestos y yo creo que les falta un poco más de indignación para levantar la voz y exigir lo que requieren y lo que merecen.

Hay muchas colonias que son irregulares, es decir no se entregó al municipio, las constructoras hacen lo que quieren, en este estado en complicidad con las autoridades municipales, y entonces se quedan en un estado de indefensión porque no pertenecen al municipio y la constructora ya no tienen ninguna responsabilidad con ellos, entonces el municipio se lava las manos.

Ellos están a la buena de Dios, sin calles, con baches que ya son socavones, sin luminarias, sin la reposición de las luminarias cuando estas ya no funciona o las rompen, entonces esto se convierte en una bola de nieve, porque evidentemente las personas estamos trabajando para sostener a nuestras familias, nuestras casas y todo lo que implica vivir en una colonia.

BH: Tenías una propuesta de cero baches

MF: Así es, así iniciamos la campaña al minuto cero del 15 de abril, ¿por qué cero baches?, evidentemente hice un estudio de qué es lo que más le dolía a Corregidora, pero lo sabía porque soy totalmente territorial, pero tenía que hacerlo también de alguna manera profesional y la verdad es que reforcé todo esto que yo traía, entonces a la gente lo que más le molesta y que la tiene más incómoda en su día a día son los baches, es que estamos llenos de baches, de verdad es una cosa muy exagerada, hay colonias o comunidades como Lourdes, que si vas tienes que ir en una orilla y después pasarte otra, porque es impresionante como tienen viviendo a la gente así.

Entonces, mi propuesta fue: “Dime cuál es el bache más grande de tu colonia y voy a ir a taparlo” y lo estamos haciendo, vamos a subir los videos de los baches tapados, pero solo el bache más grande de su comunidad, no tengo el recurso humano ni económico para tapar todo el municipio, me encantaría hacerlo, pero mi propuesta es que una vez ganando el gobierno, en un año cero baches en Corregidora y si se puede, incluso en aquellos fraccionamientos o colonias que sean irregulares.

BH: ¿Cuánto se necesita para eso?

MF: Estamos haciendo los cálculos porque encontramos un nuevo material que no requiere de ciertos ingredientes que antes se usaban. Lo que estoy haciendo es las pruebas de, que realmente sirva, no quiero hacer las cosas mal y estamos hablando de qué si se va a ocupar una parte importante del presupuesto si alcanza, tenemos el tercer presupuesto más grande de todo el estado, lo qué pasa es que en temas de campaña o temas particulares, pero por supuesto que alcanza para tener el primer año y así mantenerlo durante tres años.

BH: ¿Qué nos dices de la seguridad en Corregidora, teniendo cerca Celaya, a los Apaseos?

MF: Hemos tenido suerte porque si bien no ha llegado a Corregidora a la crisis de inseguridad, si hay temas de seguridad importantes que atender una es la frontera y ahí vamos a poner arcos de seguridad, porque a veces los ponen y a veces no yo siento complicidad ahí, porque hay una comunidad que se llama Palo Alto, en donde hay muy pocas familias, pero las familias me dicen que no dejan salir a sus hijas en la tarde porque ven cómo pasan camionetas, cuatrimotos que vienen al tema del huachicol, entonces pasan cuando no está la patrulla, que debería estar siempre porque es una frontera.

Habrá arcos de seguridad para blindar a Corregidora. Está creciendo mucho el tema de robo a casa-habitación en colonias como Tejeda, Candiles, colonias como Lomas de Balvanera, estas colonias están teniendo un incremento en este delito. Necesitamos poner cámaras de seguridad que estén conectadas al C4, pero cámaras que sí funcionen.

BH: En el tema social, ¿qué pueden esperar los agentes de las colonias?

MF: Las personas de las comunidades saben que todos deben ser mis consentidos y consentidas, pero esta gente es especial, han sido invisibilidados por todos estos gobiernos. Hace ocho años yo tuve la oportunidad de gestionar nueve casas de salud en las comunidades y hoy que regreso después de ocho años, siguen funcionando y tienen el medicamento gratuito, pero cuando he platicado con la gente me dicen que lo último que se ha hecho en las comunidades fue esto lo que hiciste tú, no puede ser que en seis años no hayan regresado.

Las colonias de clase media hacia abajo no les interesan. La forma de operar y de gobernar de ellos es seccionales, que a ellos les reditúa en votos, si no me reditúa en votos; no me interesa, ahí le doy alguna aspirina para que medio se levante y no levante la voz y no me cause problemas a mí. En los seccionales sí meten un poco más de presupuesto, pero sobre todo son temas electoreros, la verdad es que yo les decía que no vendamos nuestra de indignidad por un calentador solar, por una despensa.

La gente puede esperar que van a ser el centro de la discusión de la resolución, yo quiero un Corregidora fuerte, pienso hacer mucha labor con programas en favor del pequeño y mediano comercio, que son quienes sostienen la economía de Corregidora.

No tenemos una gran industria, me encantaría fomentarla más, pero ya no tenemos espacio más para un parque industrial, pero sí podemos hacer un vínculo para que los empleos se queden en Corregidora.

Pero para el pequeño y mediano comercio. Uno, voy a congelar el costo de las licencias, en los tres años no va a subir nada, no necesito subirlos más. Dos, no voy a pedir cambio de uso de suelo para estos comercios porque no se necesita, es solamente sacarles dinero y prolongarles el tiempo de respuesta, se va a eficientar el tiempo de respuesta, si en 30 días no les decimos que sí, es un sí. En los temas de protección civil y medio ambiente se van a hacer las cosas bien, los vamos a seguir solicitando, pero se va a hacer bien.

En el tema de las juventudes quiero hacer no solo una, sino dos Utopías como las que hizo Clara Brugada en la Ciudad de México, que ahora ya está proponiendo hacer 100 utopías, precisamente por eso, porque nadie creyó que pudiera hacerlas y nadie creyó que pudiera funcionar, estos lugares son dirigidos especialmente a las juventudes y el objetivo es sacarlos del tema del abuso de sustancias tóxicas y de la delincuencia, entonces son lugares superbién hechos, con un presupuesto importante, para las albercas, salones donde les dan clases de música de un nivel bueno, profesional, no como tallercitos, porque eso no funciona y evidentemente clases deportivas, box, gimnasia, todas las actividades deportivas de tal manera que estas y estos jóvenes encuentren un lugar donde sí los reciben, que encuentren identidad ahí y que no encuentren identidad en otros grupos de jóvenes que los llevan a perderse.

En Corregidora hay un tema muy importante de adicción, de lo que no hablan los gobiernos municipales, porque no lo quieren atender evidentemente y no quieren gastar ese dinero, prefieren gastarlo en espectaculares, y lonas de sus candidatas y candidatos.

BH: ¿Qué te diferencia de los otros candidatos?

MF: Yo creo que muchas cosas, en primer lugar la indignación, a mí sí me indigna lo que pasa. Dos, voluntad absoluta de hacer las cosas, todas las que más pueda resolver. Y tres, competencias y herramientas, así como experiencia para hacerlo.