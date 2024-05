Se requiere trabajo conjunto entre sociedad y gobierno para mejorar la calidad de vida: Arturo Torres

Arturo Torres (AT), candidato a diputado local por el Distrito III, compartió con el director de Publimetro Querétaro, Braulio Hernández (BH), el sentir de las personas en sus recorridos y el reto que enfrenta para tratar de obtener un lugar para el Partido Acción Nacional en el Congreso local.

(BH) ¿Cómo sientes el ánimo de la gente durante la campaña?

(AT) En algunas zonas con más ánimo, en algunas la gente un poco apática, pero hemos estado en muchas colonias y muchos condominios, en los comercios me han recibido bien. Algunos con algunos temas que nos han señalado y que hemos ido anotando para hacer gestiones y sobre todo llevando un seguimiento para poderlas trabajar y darte posteriormente, una vez que tengamos apoyo, trabajar en lo que nos ha pedido la ciudadanía.

Ya casi hemos caminado todas las localidades, hemos regresado un par de veces, en otras hasta tres. Tenemos que entender que los ciudadanos necesitan platicarnos cuáles son sus necesidades básicas y qué es lo que está pasando en su comunidad, en su colonia, en su condominio, porque solamente así es como podemos construir propuestas de iniciativas que vayan en beneficio de las personas.

(BH) ¿Qué es lo que más te comenta la gente de esta zona, que es una de las más pobladas de la ciudad?

(AT) Reconocen que se ha trabajado, reconocen se ven reflejados sus impuestos en algunas zonas, particularmente en obras de infraestructura y programas sociales. También me han comentado las personas que viven en los condominios que están agradecidas porque ese destino recursos para estos lugares.

También hay zonas que tienen muchas carencias y se tienen que reforzar. A pesar de que el gobernador y el alcalde Luis Nava han invertido, hay zonas donde se tiene mayor complejidad, hay zonas donde desafortunadamente todas las personas que viven ahí se dedican a delinquir, tenemos que reforzar la seguridad.

Incrementar las cámaras de vigilancia, y que vengan acompañadas con un botón de pánico, ha sido una de las principales peticiones de los ciudadanos.

También que los espacios que aún no se han entregado de área de equipamiento o áreas que están destinadas como áreas verdes en los diferentes fraccionamientos se entreguen y se reciban por parte del municipio para que se pueda hacer algo. Nos hemos comprometido a ver la forma en que hacemos la entrega de esos espacios al municipio, para que sea más rápida la entrega-recepción.

Tenemos que revisar si es necesario contar con otra escuela, ya sea de nivel primaria, secundaria, preparatoria o superior. Tenemos que ver todo este tema para poder lograr que estos espacios sean espacios que se puedan desarrollar y las familias puedan convivir.

(BH) Tú te conviertes en esa bisagra entre el presupuesto, lo que se necesita, y que lo ejecute el municipio. ¿Se trata de hacer equipo con Felifer?

(AT) Se trata de hacer equipo con la próxima presidenta, Xóchitl Gálvez, con los senadores Lupita y Agustín, por supuesto con el gobernador del estado y con el próximo presidente municipal, Felifer Macías, y también con todos los diputados y alcaldes de todos los partidos.

No podemos permitir que Querétaro se convierta en un estado donde gobiernan otros partidos, que esté perdido en el tema de inseguridad, lo más importante que tenemos es la tranquilidad, nuestra seguridad y por supuesto lo más valioso son nuestros hijos; tenemos que trabajar juntos y de la mano para construir un mejor Querétaro.

Se hace revisando las leyes para ver mover para tener mayores castigos a los delincuentes, otorgar mayor presupuesto a la seguridad, a educación y salud, que son tres pilares que debemos atender y esta es una atención que estamos realizando con las propuestas de campaña todos los candidatos a diputados locales, federales, senadores y la próxima presidenta.

Debemos destinar presupuesto donde los cuales son las obras y sobre todo tenemos que trabajar en coordinación y de la mano con la participación ciudadana, en la medida que los ciudadanos participen cuál es la problemática más relevante, trabajando de la mano todos los sectores.

Mucha gente no sabe cuál es la función de diputado Y te terminan pidiendo a ti que esté la patrulla, se puede hacer si hay coordinación un párrafo si hay voluntad se puede, porque al final tú representas a un, y aunque no voten por ti, al final los que votaron hay que representarlos porque representas ciudadanos que viven en el distrito.

Un diputado se encarga de los presupuestos, es el segundo más cercano a un ciudadano. Primero es un delegado, después un diputado local, un diputado federal, presidente municipal, después el senador y el gobernador. Quien debe estar en calle atendiendo y escuchando, y tratando de gestionar o resolver es el diputado.

Yo estoy haciendo una agenda en donde voy a regresar cuatro veces al año a colonia, con algún planteamiento, no solamente a saludar. Voy a regresar con un planteamiento para ver cómo vamos, qué es lo que ocupan, que muchas veces son muy sencillas.

(BH) Te tocó uno de los distritos que pueden ser más complicados para el PAN ¿Lo sientes?

(AT) Vieron en mí a una persona que puede sacar adelante esta elección porque tengo conocimiento del distrito trabajando, la gente me ubica, ya que hemos trabajado a través de jornadas.

Por supuesto que como secretario del desarrollo social es difícil que estés en todos lados, pues al final tienes tu comisiones a cargo, pero yo he tratado de llegar a casi todos los lugares donde me invitan. Es un distrito que requiere una atención, con el que tenemos una deuda histórica con las localidades, pero mucho trata de trabajar en la tenencia de la tierra, muchos de ellos todavía están como ejidales.

Muchas de las colonias son viejas, requieren cambio de drenaje, urbanización, y debemos trabajar. Es un reto, no es tan sencillo, pero estamos entrando y platicando con las personas sobre lo que se puede y lo que no se puede.

(BH) ¿Le falta orden a esta zona?

(AT) Le falta orden, pero también falta que jalen todos, tenemos que trabajar mucho con la ciudadanía para que cuiden sus espacios, haciéndonos parte, que ellos decidan cómo quién es la obra, como quieren el parque.

(BH) Los adultos mayores y las personas con discapacidad, ¿qué pueden esperar de Arturo Torres?

(AT) Los adultos mayores son las personas que me prenden muchísimo con su energía, tienen una energía, un cariño muy especial que tú lo sientes cuando platicas con ellos. Yo lo que voy a hacer es estar presente, por supuesto revisar si hay algo en materia legislativa que podamos hacer para mejorarlo, de entrada una de las propuestas que traigo es que los programas sociales se queden para siempre, que nadie le condicione a los adultos mayores su voto. No podemos jugar con esas personas que han dado todo engañarlos diciendo que se van a quitar.

(BH) Hay mucho Graffiti, ¿Cómo puedes trabajar en eso desde una diputación?

(AT) Hemos trabajado con algunos jóvenes en el tema de arte urbano. Hay que entender que ellos están expresando algún sentir, puede ser bueno o malo, y lo tienen que plasmar en algún lugar. Hay graffitis que son arte urbano y hay otro que simplemente mancha la ciudad. Tenemos que trabajar con las juventudes y ahí es un tema de conductas de riesgo, hay que ver qué está pasando con ellos y darles espacios.

Hay que encaminar algo que sea productivo, en vez de estar pintando las paredes, que hagan un mural con un tema en una escuela y darte las herramientas y platicando con ellos, yo creo que podemos rescatar a muchos.