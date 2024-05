Denuncian candidatos de MC que Querétaro y Colón utiliza a funcionariado público para elección

Los candidatos de Movimiento Ciudadano por el municipio de Querétaro, Paulina Aguado, y de Colón, Gaspar Trueba, acusaron que han encontrado casos de trabajadores municipales a los que se les está presionando para colaborar en las campañas de los proyectos del PAN y PRI, puesto que se les exige movilización de personas para eventos masivos, así como apoyo en redes sociales.

La candidata a la presidencia municipal capitalina, detalló que no se han presentado las denuncias correspondientes, ya que deben ser las personas afectadas quienes lo realicen. Sin embargo, detalló que para el arranque de campaña del candidato Felipe Fernando Macias Olvera, se tuvo información de que se exigieron al menos 7 personas por cada trabajador, lo que dijo es preocupante y frustrante al ser violaciones a sus derechos humanos y laborales.

“Así no era la política en Querétaro, no obligaban a los trabajadores y ahorita todos están obligados a dar like, a meterse temprano a las redes para aplaudir a estos candidatos, y a manera de presión, estar arropando proyectos que ya no van a crecer, ni de Morena ni del PRIAN”.

Adicional a esto, aseveró que se les pidió 4 personas a cada trabajador para vigilar las casilla el día de la elección, ofreciendo un pago de mil 500 pesos, lo que subrayó es indignante para las personas, por lo que pidió estar atentos puesto que se les podría “pedir que estén operando” el próximo 2 de junio.

Ante esto se dijo abierta a escuchar y acompañar a los trabajadores, y de llegar a la administración municipal se comprometió a no permitir estas prácticas.

En esta misma rueda de prensa, el candidato de Colón, apuntó que en su municipio se les obliga a trabajos políticos dentro y fuera de su horario laboral, además de hacer uso de los programas sociales, por lo que dijo ya se está en coordinación con el Comité estatal para recabar las pruebas necesarias y presentar la queja correspondientes.

“También han estado condicionándolos de que si no dan el voto con 8 personas más van a tener represalias, y también sobre programas, que les dicen que si no votan por los mismos de siempre van a tener consecuencias en los apoyos, y con esta desesperación están repartiendo lavadoras, refrigeradores y todo tipo de fierro viejo que vendan”, señaló.

En tanto, el delegado estatal, César Cadena, aseveró que en todos los municipios se han presentado acciones de intimidación a brigadas, así como retiro de lonas y publicidad, algo que dijo no sólo se ha visto con candidaturas de este partido sino de otros proyectos políticos.

“Lamentablemente la vieja política cree que quitando nuestras lonas y publicidad o hablando mal de nosotros van a convencer el voto que ya perdieron, y esa confianza que ellos perdieron la estamos ganando nosotros con buenas propuestas y buenos perfiles”, dijo.

Al respecto, tampoco precisó si se tiene identificados a presuntos responsables, o si se han presentado las denuncias correspondientes al órgano electoral.