Candidata de MC sube a debate regulación de la IA y hacer obligatoria la atención a la salud mental en Querétaro

La candidata de Movimiento Ciudadano por el VI distrito local, Majo Cázares Pérez, subió a debate la regulación de la inteligencia artificial para prevenir que se ponga en riesgo la privacidad de las personas, así como el hacer obligatoria la atención en salud mental en el estado, esto al ser parte de sus propuestas de campaña.

Refirió que ha habido casos en los que se utiliza la inteligencia artificial para alterar imágenes de mujeres y utilizarlas para delitos como la pornografia, como sucedió en el Politécnico de la Ciudad de México, algo que remarcó se busca prevenir en el estado, al igual que otro tipo de delitos que se puedan facilitar con esta herramienta tecnológica.

“Eso es lo que queremos evitar en el estado, porque no solo no está tipificado sino que no está regulado su uso, y queremos que cada persona se cuenta segura y que no pueda utilizarse la imagen sin tener algún tipo de repercusión”, sentenció.

Otro de los temas que dijo ha quedado invisibilizado y fuera de las agendas de las candidaturas, refiere a la salud mental, y que pese a que la pandemia de Covid-19 reveló la necesidad de atención apuntó que sigue siendo tabú, por lo que a través de reformas a la ley de salud se busca obligar a que sea un servicio universal y gratuito.

“Se busca hacer obligatoria la salud mental como servicio básico porque para quienes no lo saben Querétaro es uno de los estados que no cuenta con espacios para garantizar el servicio de salud mental”.

Del mismo modo, planteó reformas en materia educativa, en donde se apueste por educación, ambiental, financiera y sexual en todos los niveles educativos, en donde se suma el abordar la despenalización del aborto, que ha sido un tema que se ha postergado en el estado.

Con este reconocimiento se tendría que garantizar centros de salud especializados, que no existen actualmente, aun con las implicaciones económicas que esto implicaría, ya que remarcó la salud mental es una necesidad urgente.

“En el estado se invierte mucho en el sistema de salud y no se ve representado, por lo que también queremos hacer auditorías para ver en qué se está gastando el dinero”, añadió.

Finalmente, de llegar a la representación local, aseveró que buscaría el reconocimiento como derecho humano al acceso de agua potable, así como medidas para eliminar la privatización.