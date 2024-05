Corrupción y derechos humanos fueron los temas que generaron críticas durante debate de candidatos al Senado

Las estrategias para combatir la corrupción, así como la garantía y respeto de los derechos humanos, generó críticas y enfrentamiento entre las personas candidatas a la primera fórmula al Senado.

Durante su intervención la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Guadalupe Murguia, aseveró que el gobierno federal no ha tenido la voluntad política para permitir el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, esto al mencionar casos como el desfalco de Segalmex, la desaparición del Fonden por presunta corrupción, y la manera en la que se aprobó el nombramiento de la actual presidenta de la comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra.

“Realmente no hay interés en prevenir y sancionar la corrupción de los funcionarios públicos del gobierno de Morena, y para nuestra unos botones: el caso Segalmex, fraude millonario de 15 mil millones de pesos; el caso del Fonden, eliminaron porque era un nido de ratas y yo quiero preguntar ¿tuvieron en cuenta que el candidato al gobierno municipal de Querétaro por Morena fue titular del Fonden cuando lo eliminaron porque era un auténtico nido de ratas?”.

Por ello, llamó a no traer a Querétaro de lo que se viene huyendo, a no permitir que llegue la falta de seguridad y progreso como se vive en otras entidades del país, y a tomar en cuenta su experiencia para no improvisar.

Como parte de sus ejes de trabajo, mencionó que seguirá apoyando que los programas sociales continúen y se fortalezcan, pero también a dejar fuera estrategia de “abrazos no balazos”, cambiándola por la estrategia de aplicación de la ley sin simulación, y en materia de salud, el apoyar el regreso del seguro popular.

En materia de tratados internacionales, sentenció que será vigilante de que el nombramiento de embajadores, cónsules y altos funcionarios cumplan con la capacidad, probidad, honestidad y trayectoria, así como revisar las propuestas de tratados internacionales y cumplir con los derechos sociales y medioambientales.

En contraparte, la candidata de Morena, Beatriz Robles Gutiérrez, planteó la posibilidad de someter a consulta popular la desaparición del Sistema Nacional Anticorrupción y los organismos autónomos, que aseveró han sido cajas chicas para el desvío de recursos.

“Que lo único que han sido es caja chicas para desviar recursos públicos que nos cuestan mucho dinero a los ciudadanos, como el Inai y otros tantos, y por eso desaparecieron fideicomisos porque el dinero público se convertía en privado y ya la Auditoría Superior de la Federación no los podía auditar”.

El combate a la corrupción, la protección de derechos humanos, el fortalecimiento de apoyos para la niñez, adolescencias y mujeres, acotó que serán parte de los lejer rectores de su labor.

Del mismo modo, dijo que se realizarán reformas para incentivar la participación ciudadana, las auditorías en obras públicas, un sistema de alertadores, y si la población lo avala, la eliminación de plurinominales.

En este sentido llamó a la ciudadanía, no olvidar que la corrupción dejó pobreza y desigualdad, y permitir que llegue la Cuarta Transformación a estado de Querétaro.

Por parte de Gabriela Argüelles, candidata del PVEM, respaldo el proyecto federal de Claudia Sheinbaum, la creación de la Agencia federal anticorrupción, y planteó el trabajar por sanciones más fuertes para que corrupción no quede impune y para una ley de transparencia para empresas privadas que den servicios a gobiernos.

Antonio Ortega Cerbon, candidato de Movimiento Ciudadano, detalló que su proyecto tiene como ejes la justicia y la paz, el sistema nacional de cuidados, así como de economía e igualdad laboral.

Alma Ingrid Rodríguez, candidata del PT, se comprometio a permanecer los 6 años en el crrgo y dar resultados, aludiendo a su oponente Guadalupe Murguia, recordó hechos de corrupción de ex gobernadores pianistas, y crítico la posición de Ricardo Anaya como plurinominal.

Mientras que en sus propuestas, destacó el realizar convenios entre países del norte para apoyar a los países centroamericanos y con ello reducir migración, así como acciones para sacar al estado del tercer lugar de corrupción.