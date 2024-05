Iván Reséndiz trabaja por igualdad de oportunidades en Ezequiel Montes

Iván Reséndiz, candidato de Morena y PT a la presidencia municipal de Ezequiel Montes, habló en exclusiva con el director de Publimetro Querétaro, Braulio Hernández, sobre el proyecto que encabeza para Ezequiel Montes, que consiste básicamente en cumplir con las responsabilidades de un presidente municipal, labor que dice, está muy demeritada con el actual gobierno municipal

¿Cómo sientes el ánimo de la gente en campaña?

Nos han recibido muy bien, en cada comunidad que nos plantamos es impresionante, yo normalmente visito la gente casa por casa y los invito a que me escuchen y hemos tenido bastante júbilo de la gente, a pesar de qué no le regalamos cosas ni traemos payasos, ni inflables ni nada, la gente acude a escuchar a un servidor y se queda. Yo tengo la dinámica que terminando de dar mis propuestas paso el micrófono para sentir a la gente y escuchar lo que tengan que decir, que se expresen y la verdad es que la gente habla muy bien de nosotros. Yo noto mucha pasión, mucho entrega de los ciudadanos.

¿Qué es lo que más te dice la gente cuando agarra el micrófono, qué es lo que más le duele?

La mayor problemática es que la gente se siente ofendida, agredida, ven a un gobierno que ha sido indolente e indiferente a sus problemas, que no los ha atendido. Solamente atiende a unos cuantos y los apoyos solo los reparte a los simpatizantes y la gran mayoría se queda sin acceder a estos apoyos y creo que eso a la gente le molesta bastante, que los apoyos no sean parejos.

Hay gente que recibe hasta cinco apoyos, por ejemplo reciben cinco tinacos, cuando una gran mayoría no recibe ni siquiera uno, eso es lo que la gente más reclama y dice del gobierno actual.

También les dijeron que iban a hacer una calle, que les iban a dar apoyo para arreglar escrituras y no lo hicieron, eso es lo que más te afecta a la gente, que prometen y no cumplen.

En el caso de un servidor, yo propongo solamente programas sociales y no calles ni nada de eso, porque depende del presupuesto que tengamos y tenemos que establecer prioridades, es muy fácil llegar a cada colonia y cada lugar que te presentas y decir que vas a hacer esta calle. Prometer no empobrece, eso es lo que yo normalmente les digo. Yo lo que les digo es una vez que ganemos la elección, regresaremos a las comunidades, haremos un diagnóstico y estableceremos prioridades, porque hay una realidad de qué el presupuesto no alcanza para todos.

Nosotros venimos a decirles que somos gente de trabajo y vamos a cumplir como estas obligaciones, que son el alumbrado público, tenemos que rehabilitar vialidades, tenemos que asegurar que la recolección de limpia tiene que llegar a todos lados, tenemos que buscar el apoyo para el desazolve de las pozas.

Estamos a estas alturas donde la mayoría de la población quiere que se pongan a hacer lo que deben hacer y con eso se dan por satisfechas, porque hemos llegado al punto en el que ni lo más básico estamos atendiendo.

Ezequiel Montes es un municipio que es la entrada al semidesierto, donde es atractivo para industria, para temas turísticos, hoteles. Que les dices a quienes ven el desarrollo de sus negocios.

Básicamente, es que vamos a hacer las cosas más sencillas. El gobierno es un facilitador de inversiones y lo que buscamos es facilitar el tema del uso de suelo y toda la tramitología.

En el caso de las nuevas industrias, brindar una oportunidad para que ellos puedan aterrizar los planes que tienen, lo que necesitan son servicios de calidad, alumbrado público, limpieza, pero también seguridad y eso es lo que pretendemos hacer.

En Bernal lo que se necesita es orden, orden en la movilidad, orden en el establecimiento de negocios, orden en el acceso a peña de Bernal, para evitar impactar de manera negativa a esa área natural protegida.

Lo que los empresarios dicen es que es un calvario realizar pagos de predial o de licencias de funcionamiento, por lo que piden que se les facilite.

A ti ya te ubican, ¿cómo toman la marca estos mismos empresarios?

Hay gente que me pregunta por qué me fui de independiente a Morena, les dije que necesitamos la estructura partidista, un apoyo político importante, porque si llegamos al gobierno, es importante tener relación a otros niveles de gobierno y mucha gente lo entiende bien.

Algunos empresarios dicen que me van a apoyar a pesar de tener una diferencia con la marca. Me dicen “Te conocemos a ti y vamos a votar por ti, a pesar de que a otros niveles vamos a votar por otro partido”.

En el proceso pasado participaste contra la hoy alcaldesa con licencia que está buscando reelegirse, ¿te sabe a revancha?

No, nunca me he tomado el tema político personal, yo vengo a trabajar, siempre he sido un hombre de trabajo. Yo creo que yo tengo el mejor proyecto para Ezequiel Montes y no es un tema personal, incluso en algún momento vamos a invitar a las personas que votaron por un proyecto distinto al nuestro para trabajar juntos.

¿Cómo van tus números?

Bien, la verdad es que en el partido realizamos mediciones de manera quincenal y en la primera quincena tenemos un porcentaje entre 7 y 8 puntos arriba, nos ha ido bastante bien, tengo conocimiento de encuestas que nos ponen entre 4 y 5 puntos arriba, incluso encuestas de nuestros adversarios que nos ponen en primer lugar.

¿Te inscribiste como regidor plurinominal?

No, esta vez, la vez pasada sí, pero esta vez no; es ganar o morir. O ganamos o nos vamos al rancho del presidente López Obrador, pero estamos convencidos de que vamos a ganar y si el pueblo quiere y dios quiere, vamos a estar trabajando por Ezequiel Montes.