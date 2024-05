Regresa Kabrönes a Querétaro para tocar sus clásicos

La banda española de folk metal Kabrönes se presentará en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez el próximo 25 de mayo para tocar los diversos éxitos que Carlitos, Frank, Salva y José Andrëa llevaron a la fama como parte de la banda Mago de Oz. Ahora, con un nuevo proyecto, lanzan la gira “No Perdamos Más el Tiempo Tour”.

Los músicos prometieron un viaje musical por los diferentes discos que la banda publicó y, a pesar de no tener restricciones para tocar algunos de los temas, ya que son coautores de los mismos, tomaron la decisión de tocar solo hasta el disco Gaia.

Entre el amplio repertorio de canciones existen algunas que son consideradas himnos por los fanáticos y también por los músicos. José Andrëa, vocalista de la banda, menciona que temas como Gaia, El Santo Grial y Molinos de Viento son algunos de los más significativos.

“Más allá de Gaia, creo que no merece la pena nombrar ninguna, aunque yo haya participado en las composiciones, pero yo me quedaría con lo más significativo que sería Gaia, El Santo Grial y Molinos de Viento, para mí son las tres más significativas y podría poner una última que es Hasta que el Cuerpo Aguante”, dijo.

Durante su última visita a ‘Queretarock’, como le llaman, invitaron a un artista local a tocar el violín en algunas de sus canciones. Sin embargo, en este momento, el violinista Miguel Epardo se encuentra en otra banda, que abrirá el concierto. Sin embargo, no descartaron que pueda compartir el escenario con ellos.

Salvador García ‘Salva’, bajista de Kabrönes, relató que se conocieron cuando tocaban en España para animar fiestas de los pueblos, en ese entonces tocaban canciones de otros grupos, después decidieron conformar Mago de Oz y comenzaron a componer temas propios y a incorporar instrumentos que les dieron el característico sonido.

“Empezamos haciendo canciones de otros grupos para animar las fiestas de los pueblos, tocamos La Bamba” relató el bajista, quien permaneció en la banda desde su inicio.

José Andrëa habló sobre el rock mexicano, el cual dijo es muy bueno, dijo que ha avanzado mucho, no solo en el país, sino en toda América Latina, ya que el incremento de la calidad de los músicos provocó un salto en las bandas.

Recordó a bandas como Luzbel, El Tri, Heavy Nopal, Charlie Monttana, quienes, dijo, practicaban un rock más de banda y no tan elaborado, pero se fue perfeccionando en producciones, en trabajo y en técnica.

“Yo tuve la oportunidad de conocer a una leyenda como Luzbel, y me parece un rock que ha marcado mucho el camino en América Latina, muy bueno. Se ha visto la subida de nivel de los músicos, ha sido exponencialmente increíble. Llegué la primera vez y estaba Charlie Monttana, El Tri, Heavy Nopal y a lo mejor el rock and Roll era muy de banda, no era muy elaborado, pero el salto cuantitativo que ha dado la música rockera y de banda y de heavy metal en México ha sido espectacular”.