Candidatos decepcionan con sus propuestas ambientales

Los integrantes de la agrupación Ambientalistas de Querétaro, que convocaron a los candidatos a presentar su agenda ambiental, calificaron como decepcionante la propuesta en materia ambiental para el estado, pues mientras que 136 candidatos no cumplieron con la entrega de su documento, los 97 que sí lo hicieron, presentaron iniciativas insuficientes y carentes de responsabilidad ambiental.

Fue el pasado 24 de abril cuando candidatos de las ocho fuerzas políticas de la entidad acudieron a las instalaciones de la Fecapeq a entregar sus propuestas ambientales ante el comité de ambientalistas.

Incumplimiento en agenda ambiental

Tras ser sometidas a análisis —en los que se evaluaron 12 criterios para candidatos a legisladores y 14 para presidentes municipales, con el apoyo de 70 expertos como biólogos, agrónomos, geógrafos, hidrólogos y especialistas en agua, entre otros—, se concluyó de manera general que ninguna agenda cumplió con los requisitos planteados en la convocatoria.

En ese sentido, los ambientalistas colocaron a los candidatos en dos categorías. La primera la denominaron “candidatura tóxica”, en referencia a quienes no entregaron agenda ambiental; en esta categoría fueron puestos 84 aspirantes a presidencias municipales, 40 a diputaciones locales, 10 a diputaciones federales y 2 al Senado, para un total de 136. En la segunda categoría, llamada “candidatura green washing” fueron incluidos los 97 aspirantes que, pese a haber entregado agenda ambiental, no aprobaron las evaluaciones.

Análisis de propuestas ambientales de candidatos

Enrique Uribarren, representante de Ambientalistas de Querétaro, señaló que los nombres de los candidatos incumplidos serán exhibidos en sus redes sociales, mientras que el resto no serán señalados para evitar conflictos electorales. No obstante, apuntó que varias de las candidaturas evidenciaron su falta de conocimiento de las atribuciones del cargo por el que contienden; además, reprochó que en gran parte de las agendas, sus autores solamente mencionaban los problemas, pero no las soluciones; e incluso, señaló que al menos 5 aspirantes copiaron y pegaron información de internet en sus documentos.

“Lamentablemente, las propuestas de agenda ambiental que nos presentaron han sido insuficientes y muchas de ellas se le invitaban a citar lugares comunes, todos decían que hay problemática de agua, pero nadie decía como la iba a abordar, cuál era la solución concreta que iba a implementar, y sobre todo, cuánto era el recurso que iban a buscar obtener para atender esa problemática. En materia de cambio climático, ninguno en todo el estado nos dijo qué hacer y cómo hacer para mitigar los efectos del cambio climático y cuáles serían las medidas de adaptación a esta nueva realidad que estamos viviendo. Y podríamos seguir así”, dijo.

Por su parte, la ambientalista Izarelly Rosillo consideró importante realizar debates donde se aborden exclusivamente temas ambientales, para que la ciudadanía conozca el nivel de responsabilidad que tienen los futuros gobernantes con el planeta.