Morena denuncia acoso y hostigamiento de policías municipales a equipo de Luz García en Amealco

Ma. De la Luz García Santiago, candidata de Morena a la presidencia municipal de Amealco y Rufina Benítez Estrada, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, denunciaron presuntos hechos de acoso y hostigamiento por parte de policías municipales en dicha demarcación, hechos que dijeron se deben observar, puesto que se dan en un contexto electoral.

Una de las personas víctimas de este suceso, narró que los hechos se suscitaron este lunes 20 de mayo a las 4:30 de la tarde, que en un trayecto por el municipio fueron detenidos por policías estatales, presuntamente porque el conductor no traía el cinturón de seguridad, y bajo este argumento fueron obligados a descender del vehículo y se procedió a una revisión, en donde indicó fue de manera “inapropiada” por lo que dijo se sintieron “acosadas”.

Aunque se levantó la infracción y se retiró la placa, sostuvo que se le ofreció retirarla sí se identificaba con su credencial de elector, ya que a quien subrayó a quien se buscaba era a la candidata, lo que dijo no debe omitirse, puesto que en reiteradas ocasiones se insistió en conocer si entre las personas estaba García Santiago.

“Hoy quiero ser escuchada por el miedo que me genera el abuso que estas personas puedan ejercer hacia nosotros. Es un caso muy delicado y no debe quedarse así, porque al rato puedo ser una más de la lista de desaparecidos y no es justo solo por hacer campaña con la maestra Luz. Tengo los números, nombres de policías y vídeos de cómo agreden y me están ́manoseando´”.

En este acto, se observó que participaron 8 patrullas y una motopatrulla, para una revisión de 4 personas involucradas, por lo que García Santiago, responsabilizó a las autoridades estatales y municipales de su seguridad e integridad física y su equipo de campaña.

“Yo hago responsable a estas personas y a las autoridades del municipio y el estado, porque esos policías llegaron a amedrentar a mis compañeros, pensando que yo iba ahí, lo bueno es que me quedé en la casa de campaña atendiendo unos temas y no estuve, sino qué hubiese pasado”, llamó García Santiago.

Morena Querétaro presentará denuncia

La dirigente estatal adelantó que ya se están preparando las denuncias correspondientes, ya que se vulnera el derecho a la libre circulación, algo que dijo enrarece el proceso electoral, pero que también que indica la preocupación ante el avance de las candidaturas de la Cuarta Transformación.

“Fueron hechos lamentables, porque culebra el derecho humano a la libre circulación, nos parece que fue excesivo porque participaron 8 patrullas y motociclistas, y se da en un contexto de elecciones, y aquí hay que tomar este elemento muy en cuenta”, finalizó.