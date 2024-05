Exigen salida de Iridia Salazar por encubrir abusos

Iridia Salazar, titular del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (Indereq), fue señalada por omisiones y encubrimiento de diversos casos de abuso que presuntamente cometieron dos entrenadores contra menores deportistas, por lo cual un grupo de padres de familia exigió su destitución.

Mario Govea, padre de familia y representante legal de las víctimas, señaló que uno de los entrenadores, de nombre Andrés Guzmán Bustos, continúa dando clases a atletas menores de edad dentro de las instalaciones del Parque Querétaro 2000, pese a que el Tribunal de Justicia Administrativa del estado lo inhabilitó por un año, tras comprobarse su culpabilidad en al menos uno de los 10 casos de abuso sexual y físico que enfrenta.

Indicó que el entrenador fue despedido de Indereq desde marzo, y que actualmente la Fiscalía General del Estado cuenta con 4 carpetas de investigación en su contra por delitos como violación equiparada, abuso sexual, físico, psicólogo y patrimonial. Sin embargo, dijo, el sujeto continúa cerca de los jóvenes atletas, sin que Salazar Blanco u otras autoridades hayan actuado al respecto.

Ante ello, los padres de familia presentaron un pliego petitorio al gobernador Mauricio Kuri para exigirle que destituya a Iridia Salazar por su actuar omiso para acercarse con las víctimas y dar soluciones concretas. Además, solicitaron una audiencia con el mandatario estatal, y pidieron la creación de un órgano social de padres de familia dentro del Indereq que sirva para vigilar el actuar de los entrenadores y evitar abusos. Advirtieron que, de no recibir una respuesta satisfactoria por parte del gobernador, planean tomar las instalaciones del Parque Querétaro 2000 como protesta por las omisiones.

“Tenemos confianza que ello no será necesario porque el gobernador Mauricio Kuri nos atenderá, atenderá nuestro llamado. Le estamos haciendo un llamado urgente como abogados y como padres de familia, estamos desesperados, no tenemos una atención por parte de Iridia Salazar y no queremos tener contacto con ella porque ya una vez nos trató, nos humilló, nos denigró, y algo más importante, nos revictimizó”, dijo Mario Govea.

Por otra parte, Cinthia Sánchez, otra madre de familia, denunció que a principios de año su hija fue víctima de abuso sexual por parte de Ignacio Guanche Amador, un entrenador cuban, quien pese a contar con una carpeta de investigación en la Fiscalía y estar bajo medidas cautelares, permanece entrenando en el Indereq.

“Queremos que se destituya (a Iridia Salazar), yo no quiero a una persona incompetente para un problema de abuso que no sabe cómo manejarlo, ella quería que con el tiempo los papás nos calláramos”, expuso.

Los padres añadieron que junto con las 5 carpetas de investigación, se encuentran 4 cuadernos ingresados en la Secretaría de Contraloría, y que la próxima semana se podrían sumar otros tres de nuevas denuncias de víctimas.

Iridia Salazar asumió como titular de Indereq en febrero del 2023, tras la destitución de Edward Sánchez del Río, quien también fue señalado por complicidad en diversos casos de abuso sexual.