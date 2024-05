Rodrigo Monsalvo se concentrará en atacar las causas de la violencia en El Marqués

Rodrigo Monsalvo, candidato del PAN a la presidencia municipal de El Marqués, dio a conocer que su estrategia para mantener la seguridad en la demarcación, en caso de ganar la elección, será invertir en el bienestar de las familias y el combate a las adicciones, las cuales son dos causas que derivan en violencia. El director de Publimetro Querétaro, Braulio Hernández, platicó en exclusiva con el candidato.

Falta una semana de campaña electoral, ¿cómo sentiste a la gente?

Desgraciadamente, ya se acaba, la verdad es que estoy muy contento, me ha gustado mucho y no quiero que acabe, ha sido muy bonita la experiencia, a donde vamos toda la gente nos recibe increíble y hemos tenido la oportunidad de que nos acompañen algunos medios de comunicación y ven que tocamos puertas, incluso algunas que tienen lonas de otros candidatos, y la percepción es muy buena.

Las personas están convencidas, quieren que continúe y la gente hoy en día reconoce que quien ha dado rumbo y planeación al municipio es Acción Nacional.

Es un municipio que tiene muchas cosas buenas, de lo malo. ¿Qué es lo que te han dicho y qué es lo que hay que trabajar?

Hay muchos retos evidentemente, me piden sobre todo seguridad pública, que evidentemente lo que mencionamos es que hay que ver la cuestión nacional, la policía mejor calificada es la de Querétaro, el presidente de la República, que es oposición, Andrés Manuel López Obrador ha salido a decir que el estado de Querétaro es el estado modelo de seguridad en el país, la verdad es que estamos bien, pero la policía se ha dedicado a blindar contra el crimen organizado y también las leyes, y ahora el delito de robo a casa habitación ya dicen que no es un delito grave, llegan, les toman datos particulares y van para afuera, entonces no están fregando, pero ese es el tema principal, la seguridad.

¿Cuál es el programa, dónde se va a meter el dinero?

Vamos a tener que meter más y mejores policías, más cámaras, más patrullas y lectores de placas, y vamos a implementar, gracias a que hoy Acción Nacional ha dado la oportunidad de postular gente más joven, es porque también quieren que haya nuevas ideas, que se implemente más tecnología, más cuestiones modernas y eso es lo que vamos a hacer en seguridad pública.

Vamos adicionalmente a aplicar un modelo que consiste en meter mucho recurso a drones, y no me refiero a drones de videocámaras, a los que estamos acostumbrados, sino drones de seguridad que vamos a tener por cuadrantes, para que cuando tengamos una emergencia y llamemos, inmediatamente empiezan a llegar los drones y comience a llegar toda la policía para seguir a los delincuentes.

Por otra parte, también vamos a implementar un modelo de videovigilancia a las escuelas, que no dependen de nosotros, pero fuera de las escuelas podemos implementar tecnología para tener videovigilancia, porque muchas veces es ahí donde llegan las adicciones, llega a la gente a ofrecerles droga a los niños de primaria y, por otra parte, vamos a implementar mucho recurso y exigirle a la policía que tenga prendida la bodycam las 24 horas para proteger al policía y efectivamente los ciudadanos, y que se vea que cuando se les llama acudan, y que no estén molestando a los ciudadanos y estén sobre los delincuentes

Junto con Querétaro, Corregidora y Huimilpan, tú serías uno de estos alcaldes jóvenes. ¿Qué hay para los jóvenes, qué pueden esperar?

A los jóvenes vamos a meterles mucho recurso. La principal causa de la que se deriva el programa de seguridad son las adicciones, entonces para mí la prioridad va a ser ver por la familia, los adultos mayores, todas las personas que tienen alguna discapacidad, las mujeres, pero va a ser la familia. Vamos a meter mucho a los jóvenes, muchas academias, ofertas deportivas, le vamos a meter el doble de recursos, porque el deporte debe llegar hasta el último rincón del municipio, por otra parte, a los jóvenes, vamos a meter más y mejores becas, aquí la prioridad es que nadie se queda sin estudiar por falta de recursos.

Vamos a meterle también al tema de adicciones y becas, para que cuando una persona quiera salir adelante, lo apoyemos con una beca para pagar un centro de rehabilitación certificado.

Hay un montón de espacio en El Marqués para que lleguen empresas.

Así es, y seguimos creciendo. Hoy en día, somos el municipio que más crece en todo el estado. Tenemos un crecimiento de casi 10% anual, que es superalto, por eso tenemos que darle un crecimiento responsable y bien planeado para que el municipio no se vaya a caer del lugar tan importante que ocupa.

¿Qué te dicen tus números en comparación con los otros candidatos?

Encuestas que manejamos nosotros, que son las que están registradas ante los órganos electorales, todas nos dan más de un 20% arriba del segundo partido, hay dos que andan manejando en otro partido, que hemos hecho público el hecho de qué es una página que se creó hace un mes, el teléfono no existe y la dirección que manejan, vas y no hay oficinas, y son muy inciertas, pero todas reales nos dan un margen de más de 20 puntos.

Además, el ánimo se siente en la calle y pueden preguntar a la gente. Me dicen: yo soy de tal partido y a nivel federal voy a votar por tal persona, pero yo sé que tú vas a ganar, voy a votar por ti.