Roberto Cabrera confía en la aprobación de la ciudadanía de San Juan del Río para ganar la elección

Roberto Cabrera, candidato del PAN a la presidencia municipal de San Juan Del Río, platicó sobre los proyectos que tiene para el municipio en caso de resultar reelecto el 2 de junio. Aseguró que cuenta con la confianza de los ciudadanos y de las organizaciones sociales y empresariales para llegar a la administración municipal por tres años más

Ya casi termina la campaña, ¿cómo te ha ido?

Esta campaña sí la voy a extrañar, he vivido campañas que he querido que desde que empiezan se terminen, pero esta en especial ha sido muy bonita y la voy a extrañar.

¿Qué hay de diferente en esta?

Lo digo con humildad, me siento consolidado, porque en otras campañas no tuve la oportunidad de tener acceso a la Unión de Ejidos o con algunos comisariados digitales en sus asambleas, ahora ya la hay, no tuve muchas reuniones de las que pude y ahora me permiten entrar, quedo infinitamente agradecido, que los comerciantes te inviten al mercado más antiguo, de ese tamaño de generosos han sido los locatarios.

Cuándo tú siembras en el camino con otras personas y vas trabajando por el bien común de la industria, de la seguridad, de la promoción del municipio para que nos vaya bien y siga creciendo, pues entonces creo que hay mucha empatía.

No alcanzan tres años para hacer todo lo que necesita el municipio

Es un periodo de tiempo muy corto, quien te diga que no tiene una curva de aprendizaje, no es cierto, incluso algunos ni lo entenderán, entonces yo valoro mucho la oportunidad que me dieron y he hecho una fórmula para administrar el gobierno municipal, muy de ciencia, de administración pública, que es una disciplina financiera, con un muy buen modelo administrativo que nos ha costado trabajo hacer; transparencia y rendición de cuentas.

¿Cuál fue el aprendizaje en la primera administración?

Llegamos después de una pandemia, cuando el ingreso estaba contraído, pero de los tiempos de crisis es cuando eres más creativo, entonces la escuela que me dio la administración ha sido una gran escuela, porque entonces lo haces mucho mejor, vas a administrar y vas a promover mejor a San Juan, vas a lograr objetivos con mayor calidad preparado para situaciones como las inundaciones, porque con la naturaleza no se sabe, siempre hemos dicho que hemos invertido para mitigar las inundaciones lo más posible, pero también para salir más rápido, ya que existe un sistema de reacción, donde trabajamos los tres órdenes de gobierno, la Sedena, la Guardia Nacional, la Conagua en esos momentos críticos. Esperamos estar listos.

Ahora tenemos una sequía tremenda, que el cambio climático ha generado por el calentamiento global y aquí está sufriendo mucho nuestro pilar de origen que es el campo, pero ellos no se rajan, están trabajando, están sacando adelante el campo de San Juan del Río que es un hermano mayor del campo queretano, pero por eso hicimos una Secretaría de Desarrollo Agropecuario municipal y por eso también de la mano de la Unión de Ejidos hoy nos dan la oportunidad de hacer equipo con ellos para esta próxima elección del 2 de junio.

La gente en temas de seguridad ¿qué te pide?

Relacionado con las colindancias que tenemos, les ha ido muy mal con los gobiernos estatales de morena en Hidalgo y en Estado de México, yo creo que la gente cuando cambia piensa que le va a ir mejor, pero pues a veces van peor las cosas.

Nosotros hemos dispuesto un blindaje, y además me tocó ser parte del andamiaje institucional y haber contribuido con la legislación de 2016 como diputado local, y ahora con Mauricio Kuri para hacer una inversión histórica.

En muy buen tiempo, ya habiendo unos cimientos muy bien hechos por Pancho Domínguez y también por ahora nuestro compañero y candidato Memo Vega, en sus seis años de gobierno municipal se hizo un C4 en San Juan del Río, con una red propia de fibra óptica y más de 250 puntos de videovigilancia, hoy tenemos más de 500, con el gobernador Kuri hicimos el doble y eso es para tener un Querétaro seguro, no decimos que no pasen cosas, pero se aplica la ley y se detiene a los delincuentes y no nos tiembla la mano.

Compramos patrullas nuevas por primera vez, con videovigilancia a bordo, cámaras de solapa, uniformes que portan policías de otros países, aumentamos el sueldo del policía, nos falta más por hacer, pero falta más por hacer. Hicimos alarmas escolares, un programa de la Secretaría de Seguridad Pública para defender nuestras escuelas, y USEBEQ reportó cero vandalismo y cero robo.

Tenemos que hacer siempre una inversión, con tantas oportunidades de trabajo en estos hermosos hoteles de San Juan, restaurantes, servicios, emprendimiento, promovemos mucho consumo local, hay una potente industria; muchas oportunidades, ahora lo que nos faltan son policías, entonces lo que estamos haciendo es un esquema para mayor reclutamiento.

Esto que me platicas es muy atractivo para otros partidos que quieren gobernar San Juan. Morena cree que este puede convertirse en uno de sus bastiones. ¿es un bastión de Morena?

Fue una elección difícil en 2018, donde Morena lo único que ganó fue la Presidencia de la República, el Senado, y ganó con mayor votación la diputación federal. Entonces tuvimos un diputado federal de Morena, en el 2021 lo recuperamos y ganamos 104 secciones. El gobernador Mauricio Kuri es el único gobernador del PAN que ha hecho una gran inversión en San Juan del Río, tiene récord de asistencias y de apoyos.

Siempre son competencias fuertes, en su momento con el PRI y ahora con Morena, pero no entiendo por qué dicen que es su bastión si no lo han gobernado, más bien ha sido un bastión del PAN, creo que la estadística lo dice. Efectivamente, son competitivos, no lo negamos, pero no nos han ganado.

¿Qué te dicen tus números?

Mis números van a ser el 2 de junio, haciendo una analogía, yo soy como esos boxeadores que no están, ¿cómo decirlo? de hocicón, y finalmente te bajas con el cinturón y con eso dices todo. Aquí es convencer, con un trabajo de equipo, hay que ser serio, hay que ser propositivo. Si creen que con descalificaciones y con calumnias me van a desgastar a mí o el trabajo del PAN de tantos años, de la sociedad misma, pues van a topar con pared que es la ciudadanía, porque entonces no conocen a la ciudadanía.

¿Hay guerra sucia?

Claro, nunca había visto una tan sucia, tan baja.

¿Qué tiene de distinto esta elección?

Se trata de consolidar toda esa gran experiencia, esta campaña nos puede dar una oportunidad de ganar, de ganar obra históricamente como no había tenido nunca en periodos cortos, hemos tenido una inversión histórica de más de mil 500 millones de pesos estatales y 500 millones municipales, hemos hecho muchísima obra social, podemos ganar y continuar con programas muy serios de regularización para el reordenamiento de la paz y tranquilidad para las familias y tener calles que requieren ser urbanizadas lo más pronto posible, podemos ganar por supuesto mantener esa paz y tranquilidad que siempre ha caracterizado a San Juan del Río y eso nos da una gran fortaleza.

Yo creo que lo peor que le puede pasar a una familia y a un municipio es perder tu paz, tu tranquilidad y tu seguridad, entonces lo vamos a seguir defendiendo, para que hagamos más inversión en seguridad, para que todas las policías municipales hagamos un gran engranaje con Guardia Nacional, con el Ejército Mexicano, aquí si trabajan los tres órdenes de gobierno, eso nos permite continuar por el camino de la gestión fuerte, sólida y palpable. Por otro lado, podríamos perder todo, perder paz, perder tranquilidad, perder inversión histórica; pierde San Juan. Con nosotros, las familias de San Juan, trabajando unidos con los valores y las buenas costumbres que nos caracterizan, gana San Juan.