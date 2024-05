Iván Reséndiz acepta responsabilidad por enfrentamiento en Ezequiel Montes

Iván Reséndiz Ramírez, candidato de Morena a la presidencia municipal de Ezequiel Montes, llamó a los simpatizantes de su campaña a no caer en provocaciones y evitar enfrentamientos como el registrado este jueves en el barrio La Bola.

En rueda de prensa, dijo asumir la responsabilidad de este tipo de actos, ya que como candidatos subrayó que tienen la responsabilidad de pedir a sus equipos de campaña, militantes y simpatizantes no incurrir en actos de violencia.

“Nosotros asumimos la responsabilidad de lo que nos toca, no somos responsables de cómo actúan los particulares, pero como candidatos sí somos responsables de llamar a la paz, de llamar a la tranquilidad, y de llamar a no caer en actos de violencia, de provocación y siempre he insistido a mi equipo que no caiga en ese tipo de provocaciones”,

Aclaró que los involucrados en este incidente no son militantes o integrantes de su equipo, sino simpatizantes, con quienes ya se tuvo acercamiento para conocer la versión de los hechos, quienes aseguran que respondieron de esta manera ante una primera agresión de las brigadas del PAN, pero también comentó que desde la contraparte aseguran que sintieron agresión del vehículo en el que viajaba la familia, sin embargo, señaló son actos injustificables y condenables.

No obstante, ante las acusaciones directas realizadas por el blanquiazul, en donde se le señala como responsable, adelantó que se presentará la denuncia correspondiente por calumnias y difamación.

Contrario a ello, aseveró que, durante toda la campaña, Acción Nacional ha estado acudiendo a los lugares en donde está realizando recorridos o eventos, y hacen presencia equipos de brigadistas y perifoneo.

Asimismo, presentó imágenes de publicaciones en medios de comunicación en donde dijo se le adjudican “falsas propuestas de campaña”, así como audios en los que se escucha una presunta brigadista y menciona presuntas estrategias para impedir que los morenistas realicen proselitismo.