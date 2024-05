Entrevista con Héctor Magaña

Héctor Magaña busca que la Cuarta Transformación llegue al municipio de Tequisquiapan. Sus principales objetivos son garantizar la seguridad a los habitantes de la demarcación, la construcción de más infraestructura educativa en las comunidades, y la integración de los artesanos y comerciantes en los eventos para dar a conocer su trabajo y recuperar las tradiciones.

¿Cómo te sentiste durante la campaña, sobre todo en esta recta final?

Hemos tenido una gran campaña, empezamos con mucha energía, con mucho entusiasmo. Hemos tenido la oportunidad de recorrer nuestro pueblo desde hace mucho, conocemos la problemática y la gente conoce también nuestra causa porque la hemos defendido juntos y estoy seguro que llegará un gobierno distinto a nuestro municipio.

¿Cuál es la principal problemática en este momento en Tequisquiapan?

El primero es el abandono que tiene el municipio por parte de las autoridades municipales, la gente va a buscar al presidente y a los funcionarios y es imposible que encuentren atención, cuando la principal responsabilidad de los que gobiernan es esa, escuchar, atender y lo más importante, resolver los problemas.

Yo propongo estar presente en la presidencia municipal, para resolver los problemas de los ciudadanos y mantener un programa de atención permanente en las colonias, porque ahí es justamente donde están los problemas y con las facultades que tienes como gobernante, puedes llevar las soluciones.

El problema más delicado que tenemos en el municipio de seguridad. Nuestra seguridad, que caracterizaba al municipio de Tequisquiapan, se ha ido perdiendo la falta de una estrategia de seguridad pública eficiente. Nosotros planteamos una estrategia integral de seguridad basada en tres puntos: invertir en tecnología, para tener una mayor capacidad de reacción de la policía municipal a través de cámaras y arcos lectores, el segundo punto es la atención a la contratación de mejores elementos, para que estén mejor preparados, capacitados, pero también mejor pagados y el tercer punto es atender las causas, nuestro municipio no cuenta con acceso a educación en la mayoría de las comunidades y barrios, todo es un general las condiciones para que los jóvenes tengan mayor acceso a las drogas y el alcohol y no a lo positivo.

Te comprometiste a crear una nueva preparatoria en el municipio. ¿Ya tienes un estimado de cuánto se necesita?

El pronóstico es que solo seis de cada 10 habitantes de Tequisquiapan concluyen la preparatoria en las comunidades, ya que solo hay secundaria o telesecundaria y poder acercarse a la cabecera les implica pagar transporte, entonces nosotros vamos a acercar el transporte escolar gratuito a las colonias y las localidades, para que puedan acercarse a la cabecera, y ante esta demanda que va a ser ahora más alta, necesitamos edificar una nueva preparatoria, que es el compromiso que hice con la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, que de llegar a la presidencia municipal, nosotros vamos a invertir para edificar esa preparatoria, estamos hablando de una inversión inicial de 10 millones de pesos para arrancar.

¿Cómo sería la coordinación con los otros órganos de gobierno?

Debe trabajarse de manera coordinada con la Federación y el estado, nosotros como municipio somos responsables de la seguridad de nuestro municipio, entonces tenemos que hacer una estrategia integral, pero coordinándonos con las instituciones que correspondan. Yo estoy haciendo el compromiso de dedicar la primera reunión de la mañana y enfocarnos a los temas de seguridad.

Negar la existencia de inseguridad es no conocer la realidad.

¿Cuál es la propuesta en materia de turismo?

Hace muchas décadas, Tequisquiapan se posicionaba como la joya en el estado de Querétaro en materia turística y hoy se ha perdido esta identidad. Eso pasa cuando se traiciona la identidad y desplaza su origen, pues hay otras alternativas momentáneas que son exitosas, pero que no perduran.

Tequisquiapan ha abandonado a los artesanos, a los comerciantes, y nosotros tenemos que recuperar esa identidad e incluirlos en las actividades, en las festividades, en los eventos, porque incluso en las ferias que se realizan pretenden promover lo mejor de nuestra tierra y excluyen a los habitantes del municipio.

¿Cómo se encuentra posicionada la marca Morena en el municipio?

El reconocimiento que tiene la marca es muy favorable, ya que es el partido con mayor afinidad hacia los ciudadanos, no ha tenido la oportunidad de llegar al gobierno y hoy, de acuerdo a algunas mediciones que se comparten en los medios, esta es la gran oportunidad.

¿Por qué deberían elegir tu proyecto por encima de los otros?

La ciudadanía va a tener que elegir entre dos proyectos, entre quienes ya tuvieron la oportunidad y llevan años siendo gobierno y no han resuelto los problemas, quienes representan la corrupción, el desvío de recursos, o darnos la oportunidad a nosotros de hacer las cosas diferentes, de hacerlo con valores, con honestidad y con amor al pueblo.

La ola de AMLO hizo que Morena arrasara en muchos lugares, ¿consideras que existe una ola de Morena en este momento?

Claro que sí, más allá de una ola en favor de un movimiento solamente por esperanza, es una ola en favor del movimiento con base en resultados. El presidente de la República se ha caracterizado por cumplir sus compromisos. Cuando era candidato fue señalado, le decían que no iba a tener la capacidad de poder implementar una pensión digna para los adultos mayores, que no iba a haber becas para jóvenes, que no se iba a construir un Tren Maya, que no se iba a poder edificar una refinería, que la situación económica iba a estar complicada y que nos íbamos a convertir en Cuba y Venezuela. Entonces hoy, después de cinco años y medio de gobierno, ya existe la pensión para adultos mayores, becas, aeropuertos, el tren maya, el dólar está más barato, incluso que cuando entró el presidente, eso da confianza a la ciudadanía.

¿Qué te dicen tus números de cara a la elección?

Yo dejaría que la mejor encuesta sea la del 2 de junio, especular con los números puede generar incluso exceso de confianza en los equipos, para mí es importante salir con contundencia e invitar a las personas a que emitan su voto de manera libre y que no se dejen intimidar, porque además estos últimos días, los que no tienen los resultados favorables debido al mal trabajo, van a tratar de espantar a las personas, ya lo han hecho, tratando de intimidar a los comerciantes y ahora creando una ola de miedo.

Los que gobiernan anexo una estrategia para decir que va a llegar el crimen organizado de la mano de Morena, que incluso nosotros somos financiados por ellos, y son señales no solo de qué están perdidos, sino que están aterrados porque se les va a terminar el negocio.