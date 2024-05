Paseo 5 de febrero no será la “obra magna” en movilidad inclusiva: UCIQ

La obra Paseo 5 de Febrero no será la obra “magna” en movilidad inclusiva, ni se asemejará al proyecto que se presentó inicialmente, sostuvo Andrei Montero, vocero de la Unión de Asociaciones Ciclista de Querétaro (UCIQ).

A poco más de un mes de que se realizó una manifestación en dicha obra, por identificar la falta de ciclovías y condiciones seguras para personas peatonas, que originó reuniones y recorridos con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se observan más detalles de atraso que avances.

A pesar de los meses de retraso para la conclusión de la obra, consideró que debería ser el tiempo en el que ya se contara con al menos banquetas, considerando las rampas para las personas con discapacidad.

“Pensamos que como van en toda la obra, desde puentes peatonales hasta banquetas creemos que no terminará como lo que nos mostraron, la obra convertida en paso no quedará como paseo sino como una vía modificada y arreglada y con prioridad al automóvil, pero no como se nos vendió”, dijo.

No obstante, señaló que activistas y organizaciones seguirán siendo observadores ciudadanos y pugnando para que este proyecto concluya con la menor cantidad de “errores” y se atienda a la pirámide de la movilidad, pero también en cuanto al arbolado.

En materia de ciclovías, solo el tramo que va de avenida Hidalgo y llega a Universidad es el único que se ve delimitado con vialetones, los cuales se ha enfatizado que no van a prevenir los accidentes, por lo que se está solicitando una barrera segura con bolardos para impedir que haya errores humanos y de haberlo no pueda atravesar la ciclovía.

Asimismo, detalló que ya se comenzaron a analizar los resultados del primer conteo ciclista que se realizó en la capital del estado, y parte de las primeras conclusiones es que persiste la falta de infraestructura y señalética.

Aunque las cifras se darán a conocer en el próximo mes, destacó que las zonas de Carrillo Puerto, Plaza del Estudiante y Avenida de la Luz, son las de mayor movilidad ciclista y en donde no se cuenta con las condiciones de vialidad y seguridad, por lo que esta información, además de hacerse pública, serpa entregada a la autoridad municipal para que sea la base de programas, proyectos y políticas públicas de movilidad.