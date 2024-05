Entrevista con Andrea Tovar

Andrea Tovar, candidata de Morena a la diputación local en el Distrito I, considera que los políticos deben acercarse a las personas y no al revés, por eso dijo que su proyecto es bien aceptado por la ciudadanía, que dará su apoyo para la llegada de la Cuarta Transformación al Congreso, desde donde dijo, será una oposición responsable

Estamos a punto de terminar, ¿qué balance a la campaña?

Un balance sumamente positivo. Ha sido una campaña muy bonita con mucha alegría hace una campaña de estar en territorio a ras de la tierra yendo hacia la gente y no que la gente vaya hacia mí. De eso se trata en la Diputación, estar cerca de la gente y yo creo que la política hoy exige tiempos diferentes, hoy la gente merece que tú te tomes el tiempo de ir a su casa, de platicarle a tus propuestas y es lo que yo he hecho durante estos 43 días acercarme a la gente platicar con ellos ir a su casa a ponerles una lona ponerles un estampa, abrazarlos, escucharlos y bueno, platicarles mi proyecto no.

¿Cuál es la principal demanda de la ciudadanía?

Depende de cada colonia, pero en general yo te diría que son tres: el tema del agua, el tema de la movilidad, bueno el transporte público y el tema de la seguridad también son temas muy importantes que a la ciudadanía le duelen.

Hay colonias que les duele más el agua, más que la seguridad, hay colonias que les duele más la inseguridad que el tema del agua hay colonias que dicen: pues es que aquí la movilidad está cañón. Hay que caminar 45 minutos una hora para llegar a la parada de camión y luego hay que esperar otra hora para que pase el camión y luego hay que transbordar, etcétera.

Entonces depende de cada colonia, porque recordemos que mi distrito pues es el corazón de Querétaro, empieza en los barrios, en los barrios antiguos de Querétaro y va subiendo hasta una parte de Jurica, Carrillo, Las Américas y Satélite un pedacito también, entonces abarca muchos lugares y tienen obviamente necesidades diferentes del agua.

Durante la legislatura que está por terminar diste una pelea férrea para tirar la ley del agua y ahora está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué sensación te deja el trabajo que hiciste respecto a este tema en la Legislatura?

Yo me siento muy satisfecha porque denuncié que estaba mal. Tan estaba mal que ya la íbamos a tirar bueno no yo, la Suprema Corte la iba a tirar. Sin embargo, se hizo una reforma en abril porque ya había un proyecto de sentencia donde dice que es inconstitucional y que viola el derecho humano al agua. Entonces hoy el hecho de que la Presidencia de la República haya presentado una acción en constitucionalidad. Bueno, a mí me deja sumamente contenta y sumamente satisfecha porque mi voz se ve reflejada en eso. La verdad es que también se sumaron a mi lucha a otros de mis compañeros, pero la primera que desde el 2022 está hablando del tema del agua soy yo y que si en el 2022 le hubiéramos hecho caso a los activistas, a los ambientalistas, a la Universidad Autónoma, a los científicos, hoy tendremos una historia diferente en Querétaro no estaríamos peleando en la Suprema Corte por 50 litros, por el tandeo, no estaríamos peleando, por eso tendríamos ya una ley bien hecha y políticas públicas que se estuvieran aplicando a nuestro estado para que no hiciera tanto calor y para que tuviéramos más agua.

¿Hay un Querétaro de primera de segunda quizás de Tercera? lo digo porque ayer pasaba justamente por afuera del Club Campestre y me llama la atención que hay colonias sin agua y ellos tienen un campo de golf verde, que requiere litros y litros y litros de agua.

Claro, hay un Querétaro de primera y un Querétaro de segunda, incluso algunos de tercera, Porque no tienen ni lo básico, indispensable para tener una vida digna. No tienen alumbrado, no tienen banquetas, no tienen drenaje, no tienen agua, no tienen seguridad, no tienen forma de salir. La realidad es que hoy Querétaro no es el Querétaro de las fotos, hay algunos privilegiados, que sí son Querétaro muy bonito, pero hay otros que viven en condiciones precarias, sumamente precarias, y eso es lo que no salen las fotos.

Yo no creo que sea posible que haya un gobierno en donde se gasten 800 millones de pesos, en el edificio de Bloque, que eso es de municipio, cuando hay colonias que no tienen calles, que no tienen banquetas, que no tienen alumbrado, que no tienen, drenaje, ¿cómo es posible que hayan invertido en Bloque, que beneficia a casi nadie en lugar de beneficiar a las colonias, no?

Querétaro es muy caro para vivir y es increíble que sea tan caro en el predial, en los servicios en el agua, y que tengan tantos defectos las colonias, que no tengan ni lo básico en la parte de seguridad.

¿Qué se puede hacer desde el Congreso para mejorar esta situación?

Vamos a vigilar que haya un mayor presupuesto para el tema de seguridad, pero no para que se invierta en edificios, sino que se invierta en los cuerpos policiacos. Hoy necesitamos que los cuerpos policiacos tengan un salario digno, tengan prestaciones y se sientan honrados de ser policías, hay países en donde ser policía es un gran honor y aquí pareciera que ser policía, pues es x en la vida y no debería de ser así.

Tenemos que cambiar la forma de ver a la policía y tenemos que cambiar la forma de ver la seguridad, hay que hacerlo con tecnología; sí, pero también necesitamos los elementos humanos para poder brindarle a la ciudadanía seguridad.

¿Por qué consideras que las personas deberían elegir tu proyecto por encima del proyecto de de tus contrincantes políticos?

Porque somos diferentes proyectos, ellos ven por unos cuantos, ven por los privilegios. Incluso hay quienes ni siquiera tienen claro, cuál es la función de los diputados. Nuestro proyecto es ver por todos, no solo por el Querétaro de primera. Vamos a seguir siendo oposición porque hoy Gobierno del Estado pues no está en elección, vamos a seguir siendo posición, pero hay que ser oposición responsable. Entonces, significamos dos proyectos diferentes. Uno es el de los privilegios, el votar a favor todo lo que te pidan y el otro es cuestionar, es defender, es fiscalizar, es escuchar a los ciudadanos y señalar lo que está mal porque hay áreas de oportunidad como en todo y no hay que tenerle miedo a señalar lo que está mal. Esa es la diferencia entre los proyectos que hoy compiten en el Distrito 1 local.

¿Cómo está posicionada la marca Morena, tienes números al interior?

Morena, aquí en Querétaro está sumamente bien posicionada. Hoy Claudia Sheinbaum le lleva 20 puntos de ventaja a Xóchitl Gálvez aquí en Querétaro y eso obviamente se va a ver reflejado en las demás posiciones de elección. Hoy te puedo decir que la gente escucha la canción de Morena y salen de sus casas, a veces llegamos y nada más con la canción ya están saliendo y eso es la verdad muy bonito, muy agradable y eso hace que también pues que la campaña se viva diferente.

Hemos ido a mercados, hemos caminado casas por casa, no hacemos eventos muy grandes, porque insisto, hoy no se trata de que la gente vaya hacia ti y menos con estos calores, es que tú vayas hacia la gente porque eso es lo que demuestra la diferencia también en los proyectos.