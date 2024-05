Vigilarán elecciones 4 mil elementos de POES

El gobierno de Querétaro dispondrá de 4 mil elementos de seguridad pública para resguardar a la ciudadanía durante la jornada electoral del 2 de junio, informó el gobernador del estado, Mauricio Kuri González.

El mandatario estatal aseguró que el cien por ciento de la fuerza operativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estará a disposición del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y del Instituto Nacional Electoral (INE) en los 18 municipios. En ese sentido, aseguró que la corporación se mantendrá en constante comunicación con las autoridades electorales para concentrar las tareas de vigilancia en las zonas donde se requieran.

“Nosotros ya nos reunimos con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, con los diferentes niveles de gobierno para que el IEEQ y el INE sean los que nos vayan diciendo qué es lo que se va necesitando, y estamos muy al pendiente con ellos (…) Hay más de 4 mil elementos de seguridad estatal, todos estarán al pendiente, revisando y con mucha comunicación con el instituto electoral”, dijo.

Por otra parte, el secretario de Gobierno, Carlos Alcaraz, anunció que, tras reunirse con representantes de la iniciativa privada, se decidió no aplicar ley seca el día de la elección. Al respecto, Kuri González respaldó la medida, al considerar que prohibir la venta de alcohol no abona al desarrollo de la elección.

“Siempre he pensado que la ley seca no ayuda mucho porque si no, la gente puede inclusive comprar desde antes o tener. La verdad es que siempre he pensado que no tiene ningún caso la ley seca”, sostuvo.

El gobernador subrayó su exhorto a los queretanos para que acudan a las urnas de manera pacífica, informada y consciente sobre su decisión. “Yo estoy seguro que Querétaro va a seguir con esta buena tradición de un estado en paz”, afirmó.

De acuerdo con Ana Lilia Pérez Mendoza, vocal ejecutiva del INE en la entidad, se requerirá de mayor presencia policial en aquellos sitios que tengan entre 8 y 24 casillas, debido a la alta afluencia estimada.

Cabe mencionar que a nivel federal, se desplegarán 260 mil 788 elementos de seguridad pública, de los cuales 233 mil 543 corresponderán a efectivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y 27 mil 245 a elementos de la Guardia Nacional, quienes apoyarán a las corporaciones locales con labores de vigilancia durante los comicios.