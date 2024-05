Plataforma “Saber Votar” presentó resultados de candidaturas locales, observa “tropiezos” en temas de seguridad

Los temas relacionados con la seguridad y combate del crimen organizado, es donde las candidaturas locales y federales han presentado “tropiezos” en la evaluación que realizó la plataforma Sabe Votar, detalló el director Guillermo Torres Quiroz.

Ahondó que ante cuestionamientos como si se debe mantener o no la presencia del Ejército o Guardia Nacional en tareas de seguridad o si el combate al crimen organizado debe ser de forma directa, es donde mayor contradicción se ha encontrado en la generalidad de las candidaturas.

“Hay preguntas que no tenemos respuesta de nadie, preguntas de tipo general como si se debe hacer una segunda vuelta electoral, reducir el número para revocación de mandato, o el tema de los órganos de transparencia, que no lo llegan a contestar”, agregó.

Este martes se dieron a conocer los resultados de la evaluación de las candidaturas a la presidencia municipal de Querétaro, en donde el candidato del PRI, PAN y PRD, Felipe Fernando Macías Olvera obtuvo una calificación de 93%, sin embargo, se explicó que también se incluyó un apartado de preferencia electoral en la que obtuvo 42.8%, esto al considerar las diferentes encuestas registradas ante el Instituto Nacional Electoral.

En la revisión, se precisa que el candidato no respondió solo 2 de 29 preguntas, en lo que refiere a si está o no de acuerdo con favorecer el uso de las energías limpias por encima de las energías fósiles, y si estaría a favor de que los programas sociales se canalicen a necesidades específicas de la población que los necesita, además de establecer reglas de operación estrictas y evitar que sean utilizados con fines políticos o electorales.

En contraste, el candidato de Morena, PT y PVEM, José María Tapia Franco, quien registra una preferencia electoral del 33%, obtuvo una calificación del 17%, por haber evitado responder si las autoridades deben combatir frontalmente al crimen organizado y no negociar la paz, así como no haber respondido si está a favor de que el libro de texto único debe ser sustituido por libros de las secretarías estatales en donde se considere la opinión de los padres, por omitir una postura sobre si debe considerarse la prueba PISA, por rechazar mayor presupuesto para organismos autónomos y dar facultades al INAI para suspender funcionarios públicos, por omitir respuesta respeto a la objeción de conciencia en prácticas médicas que no sean para proteger la vida y la salud, así como en cuanto a la protección de la vida desde la concepción, por mencionar algunas.

La segunda candidata mejor evaluada fue Paloma Arce Islas, de Querétaro Seguro, con el 63% por haberse pronunciado en contra de que el ejército deje de participar en el combate a la delincuencia organizada, por estar en contra de que se respeta la libertad de expresión de los ministros de culto aun cuando se trate de temas políticos, entre otros. Asimismo, su nivel de preferencia electoral fue de 2.8%.

Con un nivel de preferencia electoral de 3%, Paulina Aguado Romero, candidata de Movimiento Ciudadano, obtuvo una calificación del 32%, quien manifestó no estar de acuerdo en que el ejército deje de participar en el combate a la delincuencia organizada, que rechazó que el combate frontal del crimen organizado, y en contra de que se forme una policía civil de mando único (federal, estatal y municipal) que sustituya las labores de seguridad pública, entre otras.

A pesar de estos resultados, al ser cuestionado sobre la imparcialidad de los cuestionarios y preguntas, debido a que las candidaturas de izquierda fueron las peor evaluadas, indicaron que la ciudadanía puede hacer la lectura de las preguntas y emitir su postura.

Indicaron que la plataforma nació en 2016 y se mantiene a base de donativos, además de que seguirá abierta para que las candidaturas continúen respondiendo cuestionarios hasta el 2 de junio, ya que precisaron no están limitados por la veda electoral.