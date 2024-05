En Querétaro deberán votar más de 1 millón 139 mil personas para lograr meta de participación ciudadana

En Querétaro, el próximo 2 de junio, del millón 899 mil 053 personas inscritas en la lista nominal, deberán salir a las urnas más de 1 millón 139 mil 432 personas para lograr la meta de participación ciudadana superior al 60% de la lista nominal, que planteó la junta local del Instituto Nacional Electoral (INE).

Uno de los objetivos del órgano electoral en este 2024 es reducir cada vez más el abstencionismo, por lo que se han generado diversos llamados para que la población acuda a votar, sobre todo las juventudes que históricamente registran menor participación.

El porcentaje de abstencionismo desde la elección presidencial de 1994 a la fecha se ha duplicado, mientras que en 1994 el 17.05 de la lista nominal no acudió a votar, en 2018 fue del 35.32, en 2012 de 33.2, en el 2006 fue de 36.34 y el 2000 del 30%.

Por ello se puede observar que la participación ciudadana va a la baja, y es el año de 1994, que obtuvo el triunfo el ex presidente Ernesto Zedillo, el de mayor participación con el 82.95%; en el año 2000, donde obtuvo el triunfo el panista Vicente Fox la participación fue de 70%; en 2006, con el expresidente Felipe Calderón la participación bajó a 63.66% de participación; en 2012, que obtiene el triunfo el priista Enrique Peña Nieto la participación fue de 66.8%; y en el último proceso, el 64.68% de la población salió a las urnas dando el triunfo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cabe mencionar que respecto a 2018 la lista nominal creció en 19.9% respecto a 2018, y comparada con 1944 creció en 221.92%, año en el cual estaban registradas 589 mil 907 personas.

En estos mismos datos, el INE, señala los votos nulos, que muestran una tendencia al alza, así como los votos realizados hacia personas no registradas.

En cuanto a votos nulos, en 1994 se registraron 14 mil 419 y 231 para no registrados; en el 2000 fueron 170 no registrados y 13 mil 849 nulos; en 2006 fueron 15 mil 340 nulos y 5 mil 932 no registrados; mientras que en 2012 fueron 23 mil 671 nulos y 333 no registrados; y en 2018 fueron 855 no registrados y 28 mil 848 nulos.