Fracaso de alianza PRI-PAN-PRD impactó a Querétaro reconoce legisladora local

Daniela Salgado no logró la mayoría en los comicios. / Cortesía

La diputada local Daniela Salgado, reconoció que la alianza PRI, PAN y PRD no funcionó, y que, aunado a las malas decisiones, derivó en más votos para Morena en las recientes elecciones, lo que consideró debe ser un aprendizaje para su partido político ante los distritos y municipios perdidos, pero también una preparación para 2027.

“No (no funcionó la alianza), no, no funcionó, creo que la alianza nos deja mucho aprendizaje también, y al final del día, hay que aceptar las cosas como son, pero sí aceptar que se tomaron muy malas decisiones, en muchos casos” mencionó.

En una postura crítica de lo realizado por su dirigencia nacional, externó que se sobrepusieron los intereses personales antes de los intereses de la nación y el partido, además observó que faltó arropo a su candidata Xóchitl Gálvez, por lo que consideró que sí hubo voto de castigo.

De igual forma, reconoció que el Movimiento de la Cuarta Transformación no solo fue una ola sino un tsunami que golpeó a las candidaturas de su partido, sin embargo, dijo es una oportunidad para reinventarse en lo individual y como fuerza política.

Agregó que, será la ciudadanía la que evalúe si fue o no la mejor decisión, y si se siente representada y tiene el gobierno que merece para los próximos años, ya sea que se haya votado por el blanquiazul, Morena, Movimiento Ciudadano u otro.

Aunque en el caso de Corregidora, Querétaro, El Marqués y San Juan del Río, que son bastiones panistas, se alcanzó el triunfo, subrayó que en el resto de los casos impactó el voto “en cascada” por la preferencia presidencial, pero también que donde se perdió fue en los sectores de pobreza y pobreza extrema, que contaban con más apoyos sociales del gobierno federal.

En lo local, a pesar de se está a la espera de que se confirme si Morena se convertirá en la primera fuerza política del Congreso local, al cierre de los cómputos distritales, alertó que es una situación que preocupa, principalmente para los próximos 3 años de la gubernatura y en donde no se advierte un escenario fácil.