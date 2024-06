Apuesta New Element por formación en arquitectura sustentable

Ante los retos ambientales y de desarrollo urbano que enfrenta Querétaro, la arquitectura en la entidad debe transitar a técnicas más sustentables e innovadoras que se aborden desde la academia, sostuvo Alejandro García Coello, director de la licenciatura en ingeniero arquitecto de New Element University.

Para el catedrático, una de las características que distinguen a New Element por encima de otras casas de estudios es la formación de profesionales comprometidos con soluciones arquitectónicas que consuman menos recursos, a fin de que los nuevos edificios combinen estética con eficiencia de agua y energía eléctrica, además de materiales ecológicos.

“A diferencia de otras universidades y otras carreras, nosotros entendemos que es una obligación, tenemos que pensar siempre en la sustentabilidad. Una arquitectura que no sea sustentable no es arquitectura, no puedo estar destruyendo para poder construir, normalmente hay otras profesiones donde transforman, y en esa transformación el impacto es menos grave, pero el de nosotros es muy grave”, dijo.

García Coello destacó que la universidad se enfoca también en la inclusión, basándose en el principio de que los espacios deben ser habitables para todas las personas, especialmente para las poblaciones con discapacidad y adultos mayores.

“Estamos muy preocupados por temas de inclusión, porque nuestra arquitectura debe incluir personas con distintas capacidades físicas. Al final, nosotros entendemos esa inclusión, debemos ser inclusivos para que una persona de tres años y un adulto mayor de 90 puedan circular en nuestros espacios”, sostuvo.

Señaló que dichos retos en la arquitectura se suman a la alta competencia dentro del gremio. No obstante, destacó que Querétaro cuenta con un entorno favorable para los arquitectos egresados, al tratarse de una entidad con un importante crecimiento inmobiliario e industrial.

“En ese aspecto, Querétaro ha sido un estado muy pujante, que ha llevado muy bien esa parte económica de crecimiento, van a seguir llegando muchas familias, vamos a seguir haciendo casa habitación, vamos a seguir haciendo industria para que esa gente que llegue tenga dónde trabajar y dónde vivir”, mencionó.

García Coello resaltó que la carrera es ideal para personas apasionadas al dibujo, las matemáticas y la creación de espacios. En ese sentido, indicó que la universidad ofrece un programa de estudios con docentes profesionales y materias exclusivas en la entidad, como derecho para arquitectos y estructuras en madera, entre otras; además, sostuvo que cuenta con un importante avance rumbo a la certificación de su plan de estudios a nivel internacional.

Destacó también que el próximo semestre, la universidad contará con un nuevo laboratorio de materiales para las carreras de ingeniero arquitecto y diseño industrial; además, subrayó que cuenta con diversas alianzas con empresas y gobiernos para vincular a los estudiantes.

Cabe mencionar que la carrera de ingeniero arquitecto en New Element University cumplió 5 años en este 2024, año en el que además se graduó su primera generación. Actualmente, cuenta con 55 estudiantes y para el semestre entrante se espera que la matrícula llegue hasta los 85 arquitectos en formación.