Querétaro no tiene una Fiscalía preparada para atender delitos contra los animales

Querétaro a pesar de tener un marco jurídico respecto a los delitos cometidos contra los animales, solo ha quedado en “el papel”, ya que no cuenta con un órgano efectivo para investigar y sancionarlos, expuso Mónica Huerta, abogada por los derechos de los animales, al resaltar las deficiencias de la Fiscalía General del estado.

Apuntó la necesidad de que el sistema de justicia cuente con profesionales especializados, ya que actualmente, no hay peritos para poder realizar este tipo de investigaciones, y quienes denuncian también se ven obligados a generar las pruebas, por lo que muchas veces se desiste de avanzar en los casos.

“La fiscalía no está preparada para investigar delitos en contra de los animales, no se ha preparado aún y con todo el camino que hemos recorrido, no ha hecho los esfuerzos presupuestales para incluir a algún perito para tener la posibilidad de investigar estos delitos, lo que deja como resultado que no haya casos judicializados, es decir no ha progresado en cuanto a la aplicación de la ley, porque si bien la le tenemos queda en el papel”.

Caso de ‘Negrito’

Uno de ellos, en el que se permitió la impunidad, fue el caso de negrito, un can que días posteriores a ser dado en adopción a una persona extranjera, fue hallado muerto en una caja, con indicios de violencia física, por lo que se denunció desde julio de 2023, sin embargo, y pese a la lucha legal que se emprendió en búsqueda de justicia, el caso se archivó.

Parte de los obstáculos fueron las pruebas periciales, así como los argumentos para no permitir que la persona denunciante contará con una representante legal, lo que derivó en el cierre de la carpeta sin la posibilidad de impugnación.

“El caso de Negrito se quedó impune porque la Fiscalía decidió cerrarlo, con una necropsia que decía que el perrito murió de manera muy violenta a causa de múltiples golpes que generaron muchas fracturas, y aun con esta prueba contundente decidieron cerrarla y dejaron el caso de Negrito sin justicia”.

Derivado de este suceso, la abogada y la denunciante recibieron amenazas por parte del agresor, las cuales cesaron debido a que este fue recluido en el Centro penitenciario, pero por otros delitos ajenos a la crueldad animal.

Por ello, reiteró que se requiere de preparación y mucha atención en este tipo de delitos, y que no solo se generen acciones cuando se trata de casos mediáticos, y que con ello se busque decir que hay efectividad, cuando en la práctica no se tiene un aparato de justicia para atender todos los casos.