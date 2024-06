Juez de Querétaro ordenó liberación del hijo de “El Marro”

Un juez del estado de Querétaro ordenó la liberación de tres personas que presuntamente pertenecen al Cártel de Santa Rosa de Lima, entre ellos Luis Antonio Yépez, hijo del líder del grupo criminal, José Antonio Yépez “El Marro”, informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la funcionaria federal detalló que el juez decretó la liberación en un plazo de 24 horas, situación que calificó como delicada. No obstante, apuntó que la dependencia buscará si los señalados cuentan con otras órdenes de aprehensión en su contra, a fin de frenar su liberación.

“Esta es una situación delicada, estamos nosotros rastreando si hubiera otras órdenes de aprehensión pendientes, otros procesos penales pendientes, estamos en esa labor y hemos informado esta mañana al gabinete sobre esta situación delicada, pero también, como siempre ha sido la instrucción del presidente de agotar todas las posibilidades pero con el cumplimiento de la ley. Estamos en el plazo, vamos a ver qué resulta”, dijo.

Al respecto, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González consideró preocupante que los presuntos capos hayan obtenido su libertad. Sin embargo, aclaró que se trató de una decisión del Poder Judicial a nivel federal, y que será responsabilidad de la Fiscalía General de la República analizar el planteamiento del caso.

“Es un tema del Poder Judicial federal, yo me imagino porque es un tema de delincuencia organizada y es un tema del Poder Judicial. (...) No podría poner algún planteamiento porque no sé cómo fue planteado el caso por parte de la Fiscalía General de la República, no sé bien cómo fue, sí me preocupa que esté este tipo de personas en la calle cuando deberían estar en la cárcel”, sostuvo.

El mandatario estatal aseguró que, pese a los intentos de grupos criminales por ingresar al estado, la fuerzas de seguridad se mantienen alerta para inhibir la presencia de delincuencia organizada.

“En Querétaro todos los días estamos trabajando para que no lleguen, todos los días estamos trabajando para poder seguir defendiendo a Querétaro y lo vamos a seguir haciendo. Todos los días las fuerzas están preparadas en inmediata respuesta para cualquier situación”, señaló.

Cabe mencionar que Luis Antonio Yépez, de 22 años, fue capturado el pasado 7 de enero en el municipio guanajuatense de Juventino Rosas. El hijo de “El Marro” fue detenido junto con otros dos hombres por agredir a tiros a elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.