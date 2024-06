Roberto Sosa dejará alcaldía de Corregidora el 31 de julio

El presidente municipal de Corregidora y diputado federal electo, Roberto Sosa Pichardo, informó que solicitará licencia definitiva a partir del 31 de julio, esto para prepararse para la responsabilidad legislativa que asumirá en la Cámara de Diputados.

El nombramiento de la persona que asuma la alcaldía los últimos meses de administración deberá ser del Partido Acción Nacional, por lo que cualquier regidor o regidora podría asumir esta posición, salvo Andrea Perea, quien asumió este cargo durante el proceso electoral.

“Estaré al frente del gobierno hasta el último día de julio, porque en agosto me separo, me tomaré unos días de vacaciones y, posteriormente, ya me prepararé para todas las reuniones previas para la toma de protesta”.

Ahondó que ya está analizando las comisiones para plantear en las que estarían interesado, por lo que adelantó que desde esa tribuna se buscará el regreso del Fortaseg, para que los municipios puedan optimizar la atención en esta materia.

De igual forma, señaló que será también a finales de julio los trabajos de transición, pero remarcó que Josué Guerrero encontrará cero deudas, finanzas sanas, transparencia, obras y proyectos en beneficio a la ciudadanía.

Entregan equipamiento a la SSPM de Corregidora

Esto luego de la entrega de equipamiento a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, que consistió en 154 tabletas, 21 bodys cam, 12 bicicletas, escudos balísticos, y 4 cuatrimotos para la policía turística, además de uniformes.

Puntualizó que en esta entrega se invirtieron 5 millones de pesos, cuyo objetivo es fortalecer la función policial y de la Secretaría, al resaltar que los trabajos en esta materia son metas que nunca concluyen, ya que son permanentes.

De igual forma, anunció que en este año arrancará la construcción del área de adiestramiento y descanso de los binomios caninos, con una inversión de 2.5 millones de pesos.

“Será por etapas, la arrancamos nosotros y la idea es que termine en este año la primera etapa y la siguiente tendrá que ser con el presupuesto de 2025. 5 millones de pesos cuesta la obra”, finalizó.