SCJN declara que Ley de Aguas no es inconstitucional, Morena mintió, arremete diputado

La ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del estado de Querétaro, que está vigente desde el 01 de julio de 2022, sí es constitucional, así lo resolvió la tarde de este miércoles la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El recurso de amparo fue promovido por Bernardo Romero, ex ombudsperson y ex consejero de la CNDH, y se argumentaron omisiones legislativas, por la falta de criterios específicos para llevar a cabo el suministro del servicio en casos de estrés o crisis hídrica, la falta de mecanismos de participación ciudadana en el texto de la norma, así como de mecanismos específicos que regularan las obligaciones de los concesionarios en materia de tratamiento o saneamiento de aguas residuales, detalló la SCJN.

Resolvió que el Congreso estatal al regular las concesiones de agua potable no invade la esfera competencial de la federación en materia de regulación de aguas nacionales, que no hay ambigüedad, toda vez que la prestación del servicio no se dejaba al libre arbitrio de los particulares, también se deliberó que la facultad de establecimiento de tarifas otorgada a la Comisión de Aguas del Estado de Querétaro, la cual no constituye una violación al principio de reserva de ley tributaria.

“Se cuestionó la constitucionalidad de los artículos 53, 56, 57, 59, 73, 78, 82 y 133 de la Ley en estudio, relativos al diseño y planeación del sistema de suministro de agua potable, y la Sala consideró que dicha regulación es constitucional, dado que no es obstáculo para que se garanticen los volúmenes mínimos reconocidos por este Alto Tribunal”, explica el documento.

En este sentido, el diputado local y vocero del PAN en el Congreso local, Antonio Zapata Guerrero, remarcó que el tiempo le dio la razón a los legisladores de su bancada, ya que esta resolución demuestra que Morena mintió, respecto al discurso de “privatización”.

“¿Qué nos quiere decir esto de manera muy clara y precisa?, lo que se habló durante 2 años, la inconstitucionalidad y etcétera, es que Morena estaba mintiendo de manera sistemática con un fin electorero. Habló, sostenía y argumentaba diciendo que estábamos privatizando el agua”.

Agregó que esto refuerza la visión del gobernador de garantizar agua para las próximas décadas, por lo que llamó a todas las fuerzas políticas a dejar de lado los temas partidistas, y concentrarse en lo que la sociedad requiere.

En cuanto a las reformas a esta legislación, realizadas el pasado 09 de abril, en donde se promovió un recurso por parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la república, se está a la espera de que se resuelva.