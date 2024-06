Falso que SCJN declaró Ley de Aguas constitucionalidad: Santiago Nieto

El ex candidato al Senado de la República, Santiago Nieto Castillo, señaló que aún no se ha resuelto la constitucionalidad de la Ley de Aguas del Estado de Querétaro, todavía no hay resolución para el recurso de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en contra de la ley.

Hasta el momento, lo que se ha dado a conocer es una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que se desechó el amparo interpuesto por un grupo de activistas por la Ley de Aguas de Querétaro:

“Ciudadanas y ciudadanos de Querétaro, es falso que se haya desechado la acción de inconstitucionalidad 102/2024, que promovió la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en contra de la Ley del Suministro de Agua Potable del Estado de Querétaro, es falso asimismo que se haya resuelto la constitucionalidad de esta ley, esto es algo que todavía es encuentra en trámite, hasta el día 4 de julio tiene el Congreso del Estado para rendir el informe y hasta este momento no ha sido presentado ante la Suprema Corte de Justicia, en el momento en que se presenten los informes se cierra la instrucción y quedaría por supuesto el proyecto de resolución”

Santiago Nieto señaló que el veredicto que dio la SCJN hasta el momento fue desechar el amparo promovido por el doctor Romero y un grupo de activistas en contra del de los medidores individuales previstos en la Ley de Aguas del Estado, además de puntualizar que se encuentran a la espera del veredicto de la SCJN, el cual será aceptado y respetado por parte de los morenistas en el estado.

“Todavía se encuentra pendiente de resolución de resolver la acción de inconstitucionalidad 102 / 2024 y esperaremos y por supuesto, nosotros desde la Cuarta Transformación, desde morena en Querétaro, seremos absolutamente respetuosos con la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el más alto tribunal de nuestra república, pero por favor hoy no se dejen llevar por mal información.”

Por último, el ex candidato al senado llamó a la población a no caer en mentiras y mal información, así cómo a los militantes del Partido Acción Nacional a no engañar a los queretanos, ya que múltiples figuras del PAN en Querétaro celebraron el veredicto de la SCJN.