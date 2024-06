Resolución sobre Ley de Aguas enfrenta a PAN y Morena en Congreso local

Querétaro tendrá una nueva Ley de Aguas, que privilegie el diálogo y escuche a las y los queretanos, expresó la coordinadora de Morena en la LX Legislatura local, Andrea Tovar Saavedra, durante sesión de pleno, esto al referir que lo resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es la constitucionalidad de la ley sino la constitucionalidad del cobro por el servicio.

En tribuna, recordó que en mayo de 2022 se aprobó esta legislación, sin la participación ciudadana y parlamento abierto, con observaciones de inconstitucionalidad, lo que derivó en la presentación de amparos, pero antes de que se resolviera el primero de ellos, se realizaron reformas en abril de 2024, modificando los artículos que sí eran inconstitucionales.

“Lo que resolvió este miércoles la Primera Sala no es la ley original, es un Frankenstein que se hizo posteriormente, hace dos meses, en donde se establecieron diferentes criterios, y tampoco en ningún lado de la sentencia, porque la leí completa, no dice que el agua en Querétaro no esté privatizada, lo que dice es que se puede concesionar el servicio”.

Acotó que la resolución fue de la primera Sala y no por el pleno de la SCJN, sin embargo, celebró que se atiendan estas resoluciones, por lo que apeló a que se atiendan todas aquellas en las que no se ha querido legislar y que se obliga a que activistas recurran a autoridades judiciales.

En contraste, el panista Enrique Correa, celebró esta resolución, la cual dijo es una buena noticia, ya que permite garantizar el derecho al acceso al agua, pero que también pone en su lugar a quienes “mintieron” al argumentar la privatización del agua.

“Este asunto ya se agotó, y en ella si se abordó y se especificó el tema de la privatización del agua, y con claridad expresaron los magistrados que esta norma no constituía la privatización del servicio de agua en la entidad, por favor dejen de mentirle a la gente, el agua es para todos”.

Mencionó las comunidades de la Palma, Palo Alto, la Versolilla y la Gotera, que no contaban con el vital líquido por un tema de infraestructura, y aunque ya se tenía trabajo al respecto, señaló que con mentiras se obligó a la autoridad al retiro de la infraestructura y siguen sin este servicio, por lo cual llamó a dejar de mentir.

Feria Nacional de la muñeca artesanal de Amealco podría convertirse en patrimonio cultural

En esta misma sesión, por unanimidad, se aprobó un exhorto al Poder Ejecutivo del estado para que declare como Patrimonio Cultural, Inmaterial e Intangible del Estado, el Festival Nacional de Muñecas Artesanales de Amealco de Bonfil.

En noviembre de 2013 se realizó por primera vez esta actividad, el cual ha ido creciendo con los años y que actualmente registra una participación de 600 expositores artesanales, comerciales, gastronómicos, y de comunidades extranjeras, que logra reunir a más de 62 mil visitantes, con una derrama económica de cerca de 55 millones de pesos, y una ocupación hotelera del 99%.

Fue el 18 de abril de 2018, cuando la muñeca artesanal fue declarada como Patrimonio Cultural del estado, por lo que los legisladores Leticia Rubio, Mariela Morán y Juan Guevara coincidieron en la importancia de este tipo de actividades para resaltar el talento y la creatividad de las personas artesanas de los 34 pueblos indígenas.

Agregaron que de lograr esta declaratoria, se fortalecerá la identidad cultural, y además de su preservación se convertirá en una celebración cultural, con la que se incrementará su difusión y recursos.