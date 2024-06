IEEQ no da marcha atrás a liquidación de Querétaro Seguro

No logró el 3% de la votación en las elecciones del 2 de junio, por lo que será liquidación. / Cortesía

La dirigente del partido Querétaro Seguro, Connie Herrera Martínez, sí impugnó la pérdida de registro del partido, así lo confirmó la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado, Grisel Muñiz Rodríguez, quien señaló que de haber interés de conformar otro partido político podrá realzarse hasta que concluya el proceso electoral de 2027.

No obstante, y a pesar de este recurso, refirió que en materia electoral no hay efectos suspensivos, por lo que el proceso no se detiene. Recordó que hace algunos días comenzó la etapa de prevención, para la cual se designó a una persona interventora que se encargará de los pasos referentes al patrimonio, derechos y obligaciones frente a terceros y fiscalización.

“En materia electoral no se cuenta con efectos suspensivos, por lo que justamente nosotros tenemos que seguir de manera paralela dándole trámite a lo relativo del proceso de liquidación. Hay un medio de impugnación, pero eso está en los tribunales”.

La norma precisó que marca que una vez que el instituto cuenta con los elementos suficientes, ya que no se alcanzó el 3% de la votación, se puede iniciar el procedimiento de liquidación del partido, en el periodo inmediato, sin embargo, será hasta que se resuelva en Tribunales se comenzará la etapa siguiente para la disolución de este partido.

En cuanto al financiamiento público, que le fue aprobado de manera anual fue de 2 millones 665 mil 881 pesos con 32 centavos, un promedio mensual de 222 mil 156 pesos, pero en caso de que no se cuente con liquidez para alguna erogación, estrictamente necesaria, para sostenimiento ordinario, en tanto se culmine este proceso.

Fue el 2 de mayo de 2023 cuando el órgano electoral aprobó el registro del partido político local, siendo la segunda vez en la que su dirigente buscaba mantener una fuerza política, ya que surgió tras la extinción del Partido Querétaro Independiente.

Por lo que, al ser cuestionada, sobre si se requieren mayores candados para evitar que se presenten este tipo de situaciones, acotó que la ley señala que todas las personas que reúnan los requisitos podrán formalizar un partido y la autoridad solo es competente para dar cumplimiento a la ley.