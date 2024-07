Espera UAQ mayor inversión en ciencia y tecnología con nueva secretaría

La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Silvia Amaya, confió en que, con la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) en el próximo gobierno federal, se incrementará la inversión para el fortalecimiento de la investigación y los posgrados dentro de las universidades públicas.

Luego de que la semana pasada acudiera a una reunión convocada por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum para mujeres líderes de diferentes sectores, la académica consideró que el hecho de convertir al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) en una secretaría de estado permitirá dar mayor atención a proyectos de investigación y desarrollo que en gobiernos anteriores carecieron de recursos.

“Todavía no sabemos cuáles van a ser las políticas o nuevas disposiciones de esta secretaría en lo relativo a posgrados, innovación y tecnología, (pero) yo creo que el hecho de que sea una secretaría ahora y ya no un consejo da probabilidades que manejen presupuesto que permita atender elementos que anteriormente tal vez no contaban con el apoyo. Tenemos la esperanza de que haya más apoyo en investigación, en posgrados, ciencia y tecnología”, dijo.

Amaya Llano señaló que, por la naturaleza del evento, no pudo entablar un diálogo directo con la presidenta electa. No obstante, adelantó que la próxima semana participará en una reunión virtual con integrantes de la Secihti, encabezada por Rosaura Ruíz, para dialogar sobre posgrados junto con representantes de otras universidades.

Finalmente, con respecto al perfil del nuevo titular de la Secretaría de Educación, añadió que debe ser una persona que cumpla con la preparación y las competencias requeridas, más allá de temas de equidad de género.

“Esperamos en breve podernos acercar, si no es a ella (Sheinbaum), a las instancias con las que tenemos contacto directo. Todavía no se define quién va a ser el secretario o secretaria de Educación, pero ya a quien va a formar parte de lo que anteriormente era Conahcyt. La próxima semana tendremos una reunión virtual con ellos para platicar al respecto de los posgrados”, concluyó.