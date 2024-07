Hay detenidos en 8 de los 10 robos de relojes en Querétaro

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, aseveró que ha habido detenidos en 8 de los 10 casos de robos de relojes que reportó la Fiscalía General del estado en la capital queretana.

Luego de que este martes la Policía Estatal reportara la detención de uno de los presuntos autores del robo armado de un reloj en la tienda HEB de Bernardo Quintana, el mandatario estatal resaltó que la mayoría de estos casos ya cuentan con una investigación avanzada.

En ese sentido, destacó la labor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para la detención de esta persona, y enfatizó que se mantendrán labores de vigilancia con equipo tecnológico para perseguir ese tipo de ilícitos.

“De los 10 eventos que hemos tenido hemos agarrado 7, con este que agarramos ayer ya son 8. Lo vuelvo a repetir, no quiere decir que en Querétaro no pasen cosas, es como cualquier parte del mundo donde pueden suceder situaciones, pero aquí el que la hace la paga y no vamos a dejar que este tipo de personas lleguen a quitarle la tranquilidad a Querétaro”, dijo.