PAN enfrenta una de las peores crisis de su historia, reconoce Kuri

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, consideró que el Partido Acción Nacional (PAN) enfrenta una de las peores crisis de su historia tras haber perdido terreno a nivel nacional en las pasadas elecciones, y reconoció que Morena supo consolidarse como la primera fuerza política en poco tiempo.

Luego de que el expresidente Felipe Calderón se enfrentara en una discusión en redes sociales con el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, el mandatario estatal sostuvo que el partido, junto con el resto de la oposición, se encuentra en crisis por no haber dado signos de fortaleza ni buenos argumentos durante los comicios, por lo cual enfatizó que Marko Cortés debe buscar la unidad, en aras de hacer un cambio profundo en el instituto político.

“Habrá que ver qué es lo que se hizo mal por la parte de una oposición que no dio signos de fortaleza o buenos argumentos. Creo que la unidad en el PAN es muy importante y lo primero que tiene que hacer un presidente de un partido político es buscar la unidad. Yo tengo una muy buena relación con Marko Cortés, sin embargo, le he externado mi recomendación de buscar un cambio profundo en el Partido Acción Nacional, que no sea un partido de camadillas, sino que volvamos a la ciudadanía”, dijo.

Pese a las críticas internas a la gestión de Marko Cortés, el gobernador reconoció que los malos resultados del PAN fueron responsabilidad de toda la militancia. En ese sentido, recalcó la necesidad de que el partido blanquiazul regrese a sus orígenes ciudadanos, pues señaló que incluso a él se le negó la militancia en 2006, cuando formaba parte del sector privado.

Además, el panista consideró que, aun cuando en Querétaro se contuvo el “tsunami” morenista, el partido oficialista logró afianzarse en poco tiempo como la principal fuerza política del país.

“Hay que reconocerlo, Morena en muy poco tiempo se volvió la primera fuerza política del país, pocos estados se han podido defender como el estado de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua, pero creo de verdad que tenemos que ver que en Querétaro, como panista lo digo, tenemos que seguir trabajando para tener la confianza de la gente”, sostuvo.

Finalmente, con respecto al sexenio entrante, reiteró sus buenos deseos a la presidenta electa Claudia Sheinbaum y confió en que su gabinete, el cual calificó como “muy profesional”, dará buenos resultados.