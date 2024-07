Proponen reestructura para las comisiones del Poder Legislativo

Una reestructura y evaluación del trabajo de cada una de las 25 comisiones que integran el Poder Legislativo es uno de los principales proyectos que impulsará las y los representantes de Morena para la LXI legislatura local.

La diputada actual y electa, Andrea Tovar Saavedra, precisó que por ello uno de los planteamientos es una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en donde se abordará este tema, así como los tiempos y medidas para evitar rezago legislativo.

Ello al ser cuestionada sobre la falta de actividad en comisiones como Instructora, Desarrollo Social y grupos vulnerables Acceso a la información y rendición de cuentas, entre otras.

“Hay que sentarnos, analizar cuáles son las comisiones que tienen más trabajo, también hay muchas iniciativas que están rezagadas y no es que las comisiones no tengan trabajo sino que no lo han realizado y hay otras comisiones como instructora que existen para alguna razón, pero vamos por la ley orgánica del poder legislativo”.

Agregó que, también junto con los integrantes del Comité Ejecutivo, Consejo y diputados electos ya se comenzará a ver los perfiles y las comisiones que cada uno estaría buscando presidir para las negociaciones con los representantes de otras fuerzas políticas, ya que remarcó la ley pide que de acuerdo a la experiencia profesional personal se defina su comisión legislativa.

“Vamos a buscar comisiones que sean importantes, que tengan trascendencia, y en las que podamos echar mano, la gente votó por un proyecto diferente que es Morena y vamos a tener la mayoría pero vamos a negociar qué nos toca a cada grupo y garantizar los mejores perfiles en cada comisión”, explicó.

En torno a la coordinación de la bancada, y el mensaje que adelantó Sinuhe Piedragil para dirigir la bancada y al Congreso local, puntualizó que es un tema que aún no se ha definido, no obstante consideró que por congruencia con el movimiento feminista y el triunfo de Claudia Sheinbaum, tendría que ser una posición para una mujer, y reiteró su intención para ser una opción para ello.

“Hoy tenemos presidenta de Morena y eso es un mensaje claro para todos, las mujeres tenemos que tener un espacio diferente en la toma de decisiones, y Morena en congruencia con lo que representa nuestro movimiento debe de ir encaminado a apoyar a las mujeres”.

Será en los próximos días cuando se genere un acuerdo entre quienes fueron electos y por quienes se integrarán en las posiciones plurinominales para definir esta posición.