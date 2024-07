Voto popular de jueces no cambiará resultados en justicia: Mariela Ponce

Mariela Ponce Villa, Magistrada presidente del Poder Judicial de Querétaro, detalló en entrevista para Publimetro Querétaro, los problemas que ella detecta en la reforma al Poder Judicial, señalando que se necesita una revisión profunda a este poder; no obstante, aseguró que la elección por voto popular de los ministros y jueces no traerá consigo un beneficio para que las personas tengan un mejor acceso a la justicia.

“Viéndolo como un sistema, la reforma no dice de qué manera las personas van a tener un acceso real a la justicia, no nos dice cómo crear las instituciones, organismos o áreas, en donde haya los servicios gratuitos de representación jurídica para las personas de escasos (...) que lo tenemos que llevar a las materias civiles y la materia familiar principalmente en donde hay muchas personas de escasos recursos que el papá no paga la pensión alimenticia, pero la señora tiene que contratar un abogado para ir a pedir la pensión alimenticia y bueno, pues si no tiene dinero para alimentar a los hijos ¿de dónde le paga un abogado?

De igual forma, describió que el Poder Judicial tiene múltiples problemáticas que deben ser atendidas para que la justicia en México y Querétaro sea para todos, los largos procesos burocráticos, los múltiples recursos que se tienen para retrasar los juicios o la falta de apoyos a las personas más vulnerables, son algunos de estos problemas que no contempla la reforma.

“Los procedimientos son muy largos, son burocráticos y hay muchas posibilidades de apelar, de promover incidentes, recursos, amparos y eso genera que los procedimientos sean muy largos, otro tema también muy importante y delicado es que es una realidad que no todas las personas tienen un acceso real a la justicia, creo que estos temas son importantes y no las toca las reformas”.

Señalando que en Querétaro la materia familiar y la materia civil son las que ocupaban los primeros lugares en cuanto a casos que se recibe el Poder Judicial Local y estas dos materias son ignoradas por la reforma, que únicamente tiene artículos para reforma la materia penal y fiscal, reduciendo a la justicia en México a esas dos materias.

¿Qué está bien con la reforma?

La magistrada Ponce Villa, detalló que la división de tareas y facultades del Consejo de la Judicatura en dos organismos es sano y positivo de la reforma, pues permitirá robustecer el sistema judicial.