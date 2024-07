Alistan visita de AMLO y Claudia Sheinbaum a Querétaro

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, visitarán el estado de Querétaro durante este fin de semana como parte de su gira de transición a nivel nacional, confirmó el gobernador del estado, Mauricio Kuri.

El mandatario estatal señaló que los morenistas sostendrán un encuentro con ciudadanos, y aunque el lugar y hora aún están por definirse, informó que su secretario particular , Carlos Herrerías Tello de Meneses, ya se encuentra en contacto con miembros de la Oficina de la Presidencia para apoyar en la logística del evento.

“Todavía no tenemos lugar ni hora, pero estamos con los brazos abiertos para recibir al señor presidente y a la presidencia electa. Todavía no tenemos nada claro, ya se comunicó el secretario particular con la gente de México y están platicando para ver la logística. Lo que necesiten, siempre lo hemos hecho”, dijo.

Kuri González explicó que, debido a la agenda del presidente y la presidenta electa, es probable que no pueda reunirse con ellos en persona. Sin embargo, refirió que, de concretarse un encuentro, buscará abordar asuntos relacionados con el tren México-Querétaro, proyecto sobre el cual reiteró su disposición de apoyo. De igual forma, afirmó que buscará tratar temas de índole político, y subrayó que su relación de trabajo con ambos es positiva pese a las distinciones partidistas.

“Por supuesto temas del tren, si se va a hacer el tren es uno de los temas muy importantes, temas de relación política que siempre ha sido buena con el señor presidente y que espero que así siga con la próxima presidenta. Por supuesto, trabajar juntos y quitarnos cualquier camisa de cualquier partido. (¿Buscará reunión? Depende de la agenda del presidente porque va a ver cinco estados en dos días, entonces no sé cómo esté su agenda”, sostuvo.

Por otro lado, el gobernador apuntó que ya prepara su agenda para la gira de trabajo que sostendrá del 22 al 26 de julio en la Farnborough International Airshow 2024 de Londres, donde, adelantó, ya tiene reuniones agendadas con empresas aeroespaciales para ampliaciones y nuevas instalaciones en la entidad.

“Vamos a estar tres o cuatro días en Londres nada más, vamos a estar en la Feria Aeroespacial y traeremos buenas noticias, espero tener buenos cierres para Querétaro. Todas aeroespaciales, hay algunas con buenas ampliaciones,, hay alguna que puede ser nueva”, finalizó.