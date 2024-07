Negligencia costó la vida de un paciente en IMSS Querétaro: CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que personal del Hospital General No. 1 del IMSS en Querétaro, actuó con negligencia y violó los derechos humanos de un hombre que murió a causa de problemas renales, por lo cual emitió una recomendación al instituto.

De acuerdo con lo descrito en la recomendación 103/2024 de la CNDH, los hechos ocurrieron en el 2022, cuando el 4 de agosto, el paciente arribó al área de urgencias del hospital, ubicado en avenida Zaragoza y Paseo 5 de Febrero, por dolor a causa de una hernia.

Sin embargo, y pese a que a haberle diagnosticado otros padecimientos como cáncer de colon y anemia, el personal médico no le detectó insuficiencia renal, que fue lo que le causó la muerte ocho días después, el 12 de agosto de ese año.

Tras investigar los hechos, la comisión encontró que el día del fallecimiento, la víctima refirió síntomas de dolor que el personal de salud no consideró como una urgencia. Al final, el hombre murió por choque séptico, estrangulación intestinal de metastásico, herniación de estoma y cáncer metastásico, como constó en el acta de defunción.

“El personal del IMSS no proporcionó un tratamiento definitivo y no solicitó la evaluación del caso por especialistas en radiología; no se identificó la insuficiencia renal ni se consideró el inicio de una terapia de reemplazo renal potencial, lo cual contribuyó al deterioro de su salud y eventual fallecimiento el 12 de agosto del mismo año”, dijo el organismo autónomo en un comunicado.

La CNDH determinó que en el caso estuvieron implicados 8 servidores públicos, quienes violaron los derechos a la protección de la salud y a la vida del paciente, así como los derechos a la información en materia de salud a otras seis víctimas indirectas.

Ante lo ocurrido, la comisión pidió a IMSS la reparación integral del daño a los familiares, incluyendo atención psicológica y tanatológica. De igual forma, solicitó que el personal médico de Observación Adultos, Urología y Cirugía General colabore en las investigaciones de los hechos y reciba capacitaciones sobre derechos humanos.

Por su parte, el IMSS emitió un comunicado en el que “refrendó su compromiso de cooperar con los propósitos del órgano garante de los derechos humanos” y afirmó que se encuentra en tiempo para dar cumplimiento a la recomendación.

Cabe señalar que desde 2021, la CNDH ha emitido 6 recomendaciones al IMSS y una al ISSSTE por violaciones de derechos humanos en hospitales públicos de Querétaro.