Elevaremos más programas sociales a rango constitucional: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los programas sociales impulsados durante su gobierno serán elevados a rango constitucional antes de que concluya su administración.

Durante su visita a Querétaro para la evaluación del programa de Pensiones del Bienestar, el mandatario federal destacó que en el pasado proceso electoral se obtuvo una votación suficiente para concretar las iniciativas de reforma a la Constitución que planteó el pasado 5 de febrero, y que incluyen la consolidación de programas como la pensión de adultos mayores, la pensión universal para personas con discapacidad, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el Sembrando Vida y las becas para estudiantes como derechos constitucionales.

“Ahora que se dio este cambio, que el pueblo dice ‘vámonos con la transformación’, ahora la Constitución va a volver a su espíritu original, va a haber justicia social. Por eso se van a seguir elevando a rango constitucional todos los programas que se van a convertir en derechos sociales para que esté quien esté en el gobierno, si está en la Constitución, ya se convierte en un derecho. Ya eso va a quedar establecido para nosotros y las futuras generaciones”, dijo.

El tabasqueño destacó también los programas que buscará implementar la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, como los apoyos para mujeres entre 60 y 64 años y la atención médica a domicilio para adultos mayores; en ese sentido, aprovechó para elogiar a su sucesora, cuya llegada a la presidencia calificó como un hecho histórico.

“Nos tocó la dicha de vivir para contarlo, pero además si se trata de una mujer como ya lo plantee, que tiene convicciones, ya tenemos garantizado que las cosas van a seguir mejorando en nuestro país. Se los aseguro, no hay nada qué temer, vamos a seguir avanzando hacia una sociedad mejor”, expuso.

Finalmente, el presidente resaltó que durante su gobierno se invirtieron más de 120 mil millones de pesos en los jóvenes, cuando en los cinco sexenios pasados se destinaron en conjunto alrededor de 7 mil millones. Además, señaló que, pese a existir violencia por narcotráfico en el país, no la hay por el consumo de drogas, pues “ya no hay tanta demanda”.

“No vamos a poder enfrentar el flagelo de la violencia si no atendemos las causas, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede nada más decir ‘mano dura, cárceles, leyes más severas, más policías, más soldados’. No, se puede tener un policía en cada esquina, pero si no se atienden las causas, si no hay trabajo, si no hay salario justo, si no se fortalecen valores morales y espirituales, no se avanza”, concluyó.