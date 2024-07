Artistas acusan represalias por manifestaciones contra Secult

Integrantes de la comunidad artística en Querétaro señalaron que diversos artistas han sido objeto de persecución y chantajes por pedir la destitución de la secretaria de Cultura del estado, Marcela Herbert Pesquera.

En rueda de prensa, representantes de la Coalición de Trabajadores del Arte, la Cultura y el Conocimiento (Coatacc), así como de Artistas Queretanxs Unidxs acusaron a autoridades estatales de amenazar a los artistas con cancelar sus presentaciones en caso de que firmen a favor del despido de Herbert Pesquera.

“Sí hay persecución por parte de las autoridades, amenazando a ciertos sectores o grupos artísticos de no firmar ningún documento por temor a ser cancelados sus eventos. Algunos bailarines, algunos grupos de danza, grupos de teatro que están programados en museos, en recintos estatales, están siendo perseguidos y están siendo amenazados de ser cancelados si llegan a firmar el documento”, señaló Jerónimo Rabell, actor de teatro.

Los artistas indicaron que juntaron más de 300 firmas del gremio, las cuales fueron entregadas el 10 de julio junto con una carta al gobernador Mauricio Kuri para exigir la salida de la titular de Cultura, a quien acusan de actos de discriminación, violación a derechos humanos, abuso de autoridad y falta de apoyos para la comunidad artística.

Señalaron que, si bien ya sostuvieron reuniones con la Secretaría de Gobierno, esta no ha dado una respuesta contundente a sus demandas, las cuales, además de la destitución de Marcela Herbert, incluyen la participación en la elección de la nueva persona titular, la creación de un Consejo de Cultura y las Artes, y la celebración de un congreso para dar seguimiento a un nuevo modelo cultural.

“A pesar de las reuniones con Secretaría de Gobierno, no es que haya un diálogo o una solución, es nada más darle vueltas al asunto como para proteger a la funcionaria. Pero no hay acuerdos, no hay avances realmente de lo que estamos solicitando, no ha habido una respuesta contundente”, dijo el pintor Alejandro Vázquez.

Cabe mencionar que apenas en junio pasado, Marcela Herbert fue acusada de acoso laboral hacia la excoordinadora del Centro de las Artes de Querétaro, Sheila Viridiana Caballero, lo que derivó en una serie de protestas en las que se pidieron a un nuevo titular de Cultura.