Acusan a Usebeq de alterar boletas de menores víctimas de abuso

Un grupo de padres de familia advirtió que denunciará a la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (Usebeq) ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro por la presunta falsificación de las calificaciones de dos menores víctimas de abuso sexual en la primaria Vicente Riva Palacio, con la supuesta intención de no hacerse responsable por las clases que perdieron a causa de las agresiones.

De acuerdo con Óscar Juárez, representante legal de los afectados, la escuela Anexa a la Normal del Estado, a donde tuvieron que cambiarse los menores, les puso calificaciones aprobatorias y las asistencias completas, pese a que los estudiantes faltaron durante gran parte del curso debido a las secuelas.

En ese sentido, Clara Aguayo, madre de los menores, señaló que uno de sus hijos pasó de curso sin saber leer ni escribir, mientras que el otro obtuvo resultados en trimestres que no cursó en su nueva escuela.

“Yo me atrevo abiertamente a decir que lo que está pasando aquí es que hay una falsificación de documentos, porque para tener una calificación tiene que haber evidencias, evidencias que no hay y es fecha que no ha dado contestación como tal la coordinadora de Usebeq”, dijo Juárez González.

El abogado reprochó que tanto la Usebeq como las dos escuelas implicadas se deslindaron del hecho. Por ello, informó que presentará una nueva denuncia ante el órgano judicial por falsificación de documentos, que se sumará a la de abuso sexual y a la de corrupción ante la Fiscalía Especializada que ya interpuso por el caso.

“El tema ahorita es exhortar a la fiscalía del estado que se realice bien el trabajo, que se realicen todas las investigaciones y cuanta dirigencia sea necesaria para poder esclarecer todos los hechos, y en dado caso que haya un delito que se haya cometido por cualquier servidor público, que se le sancione conforme a la ley”, puntualizó.

Cabe mencionar que, según los padres de familia, se han reportado al menos 10 casos de abuso sexual entre menores de la primaria Vicente Riva Palacio desde finales del año pasado.