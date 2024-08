Esperará Kuri solicitud de legislatura para revelar terna para FGE

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, indicó que la terna de la cual saldrá el nuevo titular de la Fiscalía General del Estado la dará a conocer cuando lo solicite la Legislatura, que podría ser a mediados de agosto.

El gobernador explicó que el 12 de este mes, el Congreso autorizará la renuncia de Alejandro Echeverría Cornejo como fiscal. Una vez concluido el proceso, dijo, la legislatura le dará luz verde para presentar a los tres perfiles.

Kuri González aclaró que por ahora no tiene definidos los nombres que integrarán la terna; sin embargo, afirmó que entre los requisitos que deberán cumplir, estarán contar con preparación, trayectoria y prestigio.

“Tiene que ser alguien preparado, con trayectoria, con prestigio, que conozca la institución, yo creo que tiene que ser alguien así, pero no es momento de pensar en eso, hasta que llegue. No (tengo perfiles), hasta que me avise la legislatura que tenga yo que mandar la terna”, dijo.

El mandatario estatal insistió en que la renuncia de Echeverría Cornejo se debió a motivos personales, y destacó su actuar al frente del órgano judicial, del cual le faltaban 10 meses para terminar su gestión de nueve años.

“La verdad es que Alejandro dio muy buenos resultados como fiscal, la fiscalía ha dado muy buenos resultados, Alejandro fue muy buen fiscal, tuvo una trayectoria muy buena en toda su trayectoria policial como director de la policía, como procurador, como fiscal, y creo que tiene que ser alguien que reúna estos requisitos”, sostuvo.

Finalmente, sobre los tres altos mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que fueron vinculados a proceso por presunta corrupción, incluido el subsecretario, el gobernador mencionó que estará atento del proceso judicial, y que la designación de sus suplentes se llevará a cabo de forma interna en la dependencia.