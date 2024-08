Gallos se despide de la Leagues Cup

Encuentro de Querétaro FC vs. FC Cincinnati

En una intensa y disputada contienda correspondiente a la segunda jornada de la Leagues Cup, los Gallos cerraron su participación en el torneo con una derrota por la mínima diferencia ante Cincinnati en el TQL Stadium.

Desde el inicio del encuentro, los locales impusieron su ritmo y dominaron la posesión del balón, buscando constantemente abrir espacios en la defensa queretana para crear oportunidades de gol. Sin embargo, los Gallos no se quedaron atrás y, a pesar del dominio de Cincinnati, lograron inquietar a la defensa rival con un par de llegadas que estuvieron a punto de abrir el marcador. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos, el primer tiempo concluyó sin goles, dejando todo por definir en la segunda mitad.

En la reanudación, Cincinnati continuó con su presión y su esfuerzo se vio recompensado al minuto 63, cuando Yamil Asad logró perforar la portería queretana para poner el 1-0 en la pizarra. Aunque los dirigidos por Mauro Gerk no se dieron por vencidos y lucharon incansablemente por igualar el marcador, no lograron concretar sus intentos, mientras que Cincinnati mantuvo su presión buscando ampliar la ventaja. Al final, el marcador no se movió más, sellando así la eliminación de los Gallos del torneo.

Tras el partido, el técnico Mauro Gerk expresó su pesar en conferencia de prensa: “Nos duele mucho esta derrota porque queríamos seguir adelante. Competimos bien contra Nueva York y hoy le pusimos las cosas difíciles a Cincinnati; fue un partido muy disputado y tuvimos oportunidades para empatar”.

Además, Gerk subrayó la importancia del torneo y el esfuerzo realizado por sus jugadores: “Dimos todo en esta competencia. Somos un equipo en proceso de reconstrucción, pero los muchachos lo dejaron todo en la cancha”.

Antes de concluir, Gerk tuvo palabras para la afición: “Lamentamos no haber podido avanzar, pero agradecemos profundamente a todos los que nos apoyaron. Seguiremos peleando por ellos”.

Con este resultado, los Gallos ponen fin a su participación en la Leagues Cup y regresarán a Querétaro para enfocarse en la Liga MX, donde continuarán su lucha por mejorar y seguir creciendo como equipo.