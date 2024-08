Kuri rompe el silencio sobre abucheos: “No tengo resentimientos”

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, aseguró no tener resentimientos sobre los abucheos que recibió por un sector de la población durante el evento que encabezó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ocurrido el 21 de julio pasado en la capital del estado.

Para el mandatario estatal, las rechiflas se trataron de un tema partidista, el cual consideró comprensible, dadas sus diferencias políticas con Morena. En ese sentido, sostuvo que, aunque se calentaron los ánimos, el suceso no pasó a mayores.

“Yo creo que se calentaron ahí los ánimos, me queda claro que fue un tema partidista, hubo mucha incivilidad. Yo por mi parte no tengo ningún resentimiento con nadie y e igual mi gobierno no debería tener nada. Ya sabía, es como si le vas al América y vas a donde las Chivas, te van a chiflar”, bromeó.

Cabe mencionar que tras lo ocurrido, el secretario de Gobierno, Carlos Alcaraz, señaló a varios perfiles morenistas, como Santiago Nieto y Gilberto Herrera, de inducir a la gente a irse en contra del gobernador.